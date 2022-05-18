Kuzey Kore lideri Kim Jong-un koronavirüs toplantısında sigara içti

Indy100 sitesinin haberine göre, Kim, toplantıda ülkenin "olgunlaşmamış" önlemlerini eleştirdi.

Kovid-19 krizinin ele alındığı acil toplantı sırasında yetkililere salgınla mücadelenin "karmaşıklığını ve zorlukların" artırdıklarını söyleyen Kim'in toplantı esnasında sigara içmesi görüntülere yansıdı.

Görüntülerde bir masa etrafında yetkililerle bir araya gelen Kim'in, sigarasını sallayarak Kovid-19'la mücadele yöntemlerini eleştirdiği görüldü.

Uzun süre tek bir Kovid-19 vakası bildiren Kuzey Kore'de, vaka sayılarının 1,72 milyona ulaştığı, 62 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.





SALGIN KUZEY KORE'DE İNSANİ KRİZE YOL AÇABİLİR

Ülkede 13 Mayıs'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, bu kişilerden yalnızca birinin ölümüne Kovid-19'un Omicron varyantının neden olduğu resmen duyurulmuştu.

Sağlık sistemi çok da iyi olmayan ve halkın Kovid-19'a karşı aşılanmadığı Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir.

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

Kuzey Kore, salgının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ederken, kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.