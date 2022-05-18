ABD'den flaş Ukrayna kararı! Senato Büyükelçi adayını onayladı

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın ABD'nin Kiev Büyükelçiliğine aday gösterdiği Bridget A. Brink'in adaylığını onayladı.

Senato Genel Kurulunda yapılan sözlü oylamada, 2 yıldır boş olan ABD'nin Kiev Büyükelçiliği koltuğuna Brink'in oturması kararlaştırıldı.

Yapılan oylama sonrası, şu anda ABD'nin Slovakya'daki Büyükelçisi olarak görev yapan Bridget A. Brink, resmi olarak ABD'nin Kiev Büyükelçiliğine atanmış oldu.

Senato Dış İlişkiler Komitesi 18 Mayıs Çarşamba günü öğlen saatlerinde Brink'in adaylığını onaylamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da gün içinde yaptığı açıklamada savaş nedeniyle Polonya'ya tahliye edilen ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin tekrar operasyonlarına başladığını duyurmuştu.