ABD ve Avrupa'nın petrol çıkmazı! Petrol şirketleri Venezuela'da yeniden faaliyete geçecek

Yaşadıkları politik her problemde kendi coğrafyası dışındaki ülkelere ekonomik yaptırım uygulayan ABD ve Avrupa, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası yeni bir çıkmazın petrol çıkmazı içine girmişti. Bu çıkmazdan kurtulmak isteyen Amerikalı ve Avrupalı petrol şirketlerinin Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlayacağı belirtildi.