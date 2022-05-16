Rusya Mariupol’deki Azovstal çelik fabrikalarına fosfor bombası ile bombaladı

Rus güçleri, önceki gün yine Mariupol'u hedef aldı. Azovstal çelik tesisine fosfor bombası yağdırdı. İçeride mahsur kalan Ukrayna askerleri, "Bizi kurtarın" diye video yayınladı. Fabrikadaki sivillerin tahliye edilmesinin ardından Rusya'nın binaya yönelik saldırılarının iyice arttığı anlaşıldı. Fosfor bombalarının atılması sonucu binada yangınlar çıktı. Bu saldırı sonucu içeride cayır cayır yanacaklarını anlatan askerler, adeta cehennemde olduklarını haykırdı. Nisan ayında Bohdan adlı askerle çevrimiçi bir törenle evlenen Natalya Zarytska, eşinin 'gerçek cehennemde' olduğunu belirtti. "20 kilodan fazla zayıflamış. Çok kötü görünüyor" diyerek yardım çağrısı yaptı.
EUROVİSİON MORALİ
İtalya'da düzenlenen Eurovision 2022, büyük bir heyecanla geçti. Yarışmada savaşın parçaladığı ülke Ukrayna ekibi, 631 puanla ipi göğüsledi. İngiltere ikinci olurken, İspanya ise üçüncülüğü elde etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu zaferle büyük bir sevinç elde ettiğini belirtti. Gelecek yıl yarışmayı, şu anda Ruslar'ın tamamen işgal ettiği Mariupol'da düzenlemeye söz verdi.