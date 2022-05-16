Rusya Mariupol’deki Azovstal çelik fabrikalarına fosfor bombası ile bombaladı





EUROVİSİON MORALİ

İtalya'da düzenlenen Eurovision 2022, büyük bir heyecanla geçti. Yarışmada savaşın parçaladığı ülke Ukrayna ekibi, 631 puanla ipi göğüsledi. İngiltere ikinci olurken, İspanya ise üçüncülüğü elde etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu zaferle büyük bir sevinç elde ettiğini belirtti. Gelecek yıl yarışmayı, şu anda Ruslar'ın tamamen işgal ettiği Mariupol'da düzenlemeye söz verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN