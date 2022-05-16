Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'den Türkiye mesajı: Zor anlarda yanımızda oldular





Türk ve Libyalı iş adamlarını bir araya getiren buluşmanın iki ülke arasında iletişimin geliştirilmesini sağladığını belirten Dibeybe, bu gelişmenin "gerçek bir ticari köprü oluşturduğunu" ifade etti.

Dibeybe, bu platformu mutluluk ve memnuniyet içerisinde karşıladığını, yapılan bu başlangıca hükümet olarak gerekli desteği vereceklerini söyledi.