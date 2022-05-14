New York'ta bir süpermarkete silahlı saldırı düzenlendi! Saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında süpermarkette güvenlik görevlisi olarak çalışan ve saldırgana müdahale etmeye çalışan emekli bir polisin de yer aldığı belirtildi. Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı.