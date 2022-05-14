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    • Dünya
    • 15.05.2022 02:49
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    • 15.05.2022 03:36
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    New York'ta bir süpermarkete silahlı saldırı düzenlendi! Saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

    New York'un Bufffalo kentinde süpermarkete giren bir saldırgan tüfekle ateş açtı. Saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın ırkçı bir saldırıda bulunduğu ve hedef aldığın 13 kişiden 11'inin siyahi vatandaş olduğu belirtildi.

    AA
    New York’ta silahlı saldırı

    New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında süpermarkette güvenlik görevlisi olarak çalışan ve saldırgana müdahale etmeye çalışan emekli bir polisin de yer aldığı belirtildi. Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı.


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    RKÇI SALDIRI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
    Görgü tanıkları ise saldırganın askeri tarzda kıyafetler ve zırh giydiği bilgisini paylaştı. Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtti. Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, olayın ırkçı bir saldırı olduğunu ve saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatıldığını ifade etti.



    SALDIRIYI CANLI YAYIMLADI
    Şüphelinin ırkçı motifle yapıldığı belirtilen saldırıyı sosyal medya platformu Twitch'de canlı yayımladığı ortaya çıktı. Saldırının ardından sosyal medya platformu Twitch, görüntüleri kaldırdığını açıkladı.

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    Haberler Dünya New York'ta bir süpermarkete silahlı saldırı düzenlendi! Saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybetti
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