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    • Dünya
    • 13.05.2022 18:58
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    • 13.05.2022 19:04
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

    Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Finlandiya'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında ittifakın büyümesinin önünü açarak NATO üyeliği için başvuruda bulunacağı bildirilmişti.

    Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin, "İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil" dedi.

    KRİTİK TEMAS

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

    GÜNDEM İSVEÇ VE FİNLANDİYA

    Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Fakat olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın NATO'yu da arkasına alarak Türkiye'ye takındığı tavrı biliyorsunuz bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki, İskandinav ülkeleri malesef terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalan Oraların daha ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bundan dolayı buna olumlu bakmamız mümkün değil" demişti.

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    Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
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