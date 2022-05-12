Polis hepsinin kimliğini arıyor! ABD'de bu görüntü viral oldu... Canlarını hiçe saydılar

Boyton Beach polisi tarafından yapılan açıklamada, bu vatandaşların kimliklerinin teşhis edilmesi ve kurtarmaya yardım ettikleri kadınla bir araya getirilmek istendiği belirtildi.

Florida, Palm Beach County'de, Boyton Beach Polis Departmanı, dün, yoğun bir kavşakta yavaşça hareket eden bir arabaya koşan bir kadını gösteren bir görüntü yayınladı.