Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 12.05.2022 08:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2022 08:35
    ABONE OL

    Çin'de yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı

    Çin'in batısında bulunan Çongçing şehrinde yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından havalimanındaki yolcu ve kargo seferleri normale döndü.

    Çin’de yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı

    Çin'in batısındaki Çongçing şehrinde yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı.

    Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Tibet Havayollarına ait, Çongçing-Nyingçi seferini yapan "9833" sefer sayılı uçakta, Ciangbey Uluslararası Havalimanından kalkışı sırasında, yangın çıktı.

    Pistten çıkan uçaktaki 113 yolcu ve 9 mürettebat tahliye edilirken hafif yaralanan 40'tan fazla yolcu hastanelere sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından havalimanındaki yolcu ve kargo seferleri normale döndü.

    Kazanın sebebi araştırılıyor.

    Çin'de Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında düşmüştü. Kazada uçaktaki 123 yolcu ve 9 mürettebat yaşamını yitirmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yandaş anketçilere CHP’den 650 milyon
    Haberler Dünya Çin'de yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı
        SON DAKİKA