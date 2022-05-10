Zafer günü kutlamasında konuşan Putin "Savaşmaya devam edeceğiz" dedi





24 OCAK KARARLARI

Rusya Lideri Vladimir Putin'le ilgili yeni bir iddia dillendirildi. Buna göre Putin, Ukrayna savaşı öncesi 24 Ocak'ta ekonomik kararlar almak için 30 oligarkla bir araya geldi. Hepsine "Servetinizi para cennetlerine kaçırın. Avrupa'da ve ABD'de paranızı tutmayın" talimatı verdi. 24 Şubat'ta ikinci kez Roman Abromovic ve Aliser Usmanov'un da aralarında olduğu oligarklarla görüşüp paralarının güvencede olduğunu öğrenince savaşın startını verdi!

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