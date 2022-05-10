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    Zafer günü kutlamasında konuşan Putin "Savaşmaya devam edeceğiz" dedi

    Rusya Lideri Vladimir Putin, Moskova Kızıl Meydan'da düzenlenen Zafer Günü kutlamasında konuştu: Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Savaşmaya da devam edeceğiz.

    ’Z’afer sarhoşu!

    Rusya Lideri Vladimir Putin, Moskova Kızıl Meydan'da düzenlenen Zafer Günü geçit töreni sırasında askerlerini göklere çıkaran bir konuşma yaptı. Batı'nın Rusya'yı istila etme planlarına karşı kendi güvenlikleri için Ukrayna'da savaştıklarını açıkladı. "Donbas'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti" ifadelerini kullandı.



    EN DOĞRU KARARI VERDİK!
    Putin, verilecek tek doğru kararın savaş olduğunu belirterek, "Egemen bir devletin alabileceği kararı aldık. Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Savaşmaya da devam edeceğiz" diyerek saldırıya devam edeceklerini açıkladı.



    İŞGALE İZİN YOK
    Ukrayna Lideri Zelenski, Putin'a anında cevap verdi. "Özgür insanlarımıza hükmedebilecek hiçbir işgalci yok. Er ya da geç kazanacağız" dedi. Öte yandan Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Gaidai, "Düşmanın ne korkunç bir şey yapabileceklerini bilmiyoruz. Bu yüzden lütfen mümkün olduğunca az sokağa çıkın, barınaklarda kalın" diyerek halkı uyardı.



        ALİNA HAMİLE
        Rusya'da eski jimnastikçi Alina Kabaeva, yine gündeme geldi. Putin'den (70) iki erkek çocuğu doğurduğu iddia edilen Kabaeva'nın (38) yeniden hamile olduğu bildirildi. Rusya'da yayınlanan haberin Putin'i kızdırdığı kaydedildi. Bir süre önce evlilik yüzüğü ile poz veren Kabaeva'nın kimden hamile kaldığı merak konusu oldu!



        24 OCAK KARARLARI
        Rusya Lideri Vladimir Putin'le ilgili yeni bir iddia dillendirildi. Buna göre Putin, Ukrayna savaşı öncesi 24 Ocak'ta ekonomik kararlar almak için 30 oligarkla bir araya geldi. Hepsine "Servetinizi para cennetlerine kaçırın. Avrupa'da ve ABD'de paranızı tutmayın" talimatı verdi. 24 Şubat'ta ikinci kez Roman Abromovic ve Aliser Usmanov'un da aralarında olduğu oligarklarla görüşüp paralarının güvencede olduğunu öğrenince savaşın startını verdi!

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        Haberler Dünya Zafer günü kutlamasında konuşan Putin "Savaşmaya devam edeceğiz" dedi
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