Zafer günü kutlamasında konuşan Putin "Savaşmaya devam edeceğiz" dedi

Rusya Lideri Vladimir Putin, Moskova Kızıl Meydan'da düzenlenen Zafer Günü geçit töreni sırasında askerlerini göklere çıkaran bir konuşma yaptı. Batı'nın Rusya'yı istila etme planlarına karşı kendi güvenlikleri için Ukrayna'da savaştıklarını açıkladı. "Donbas'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti" ifadelerini kullandı.
EN DOĞRU KARARI VERDİK!
Putin, verilecek tek doğru kararın savaş olduğunu belirterek, "Egemen bir devletin alabileceği kararı aldık. Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Savaşmaya da devam edeceğiz" diyerek saldırıya devam edeceklerini açıkladı.
İŞGALE İZİN YOK
Ukrayna Lideri Zelenski, Putin'a anında cevap verdi. "Özgür insanlarımıza hükmedebilecek hiçbir işgalci yok. Er ya da geç kazanacağız" dedi. Öte yandan Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Gaidai, "Düşmanın ne korkunç bir şey yapabileceklerini bilmiyoruz. Bu yüzden lütfen mümkün olduğunca az sokağa çıkın, barınaklarda kalın" diyerek halkı uyardı.