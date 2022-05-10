Son dakika: Rusya Suriye’den çekiliyor mu? Ukrayna harekatı tüm planları alt üst etti

"Moscow Times" ve birkaç gün önce de İsrailli "DebkaFile" haber sitesinde yer alan haberlere göre, birkaç askeri birlik, Suriye'deki üslerden Ukrayna'ya nakledilmek üzere Akdeniz'de bulunan üç havalimanına taşındı. Haberde, Suriye'de terk edilen üslerin İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu ve Lübnan Hizbullahı'na devredildiği de aktarıldı. DebkaFile, bu üslerin Hmeymim, Kamışlı, Deyrizor ve T4 olduğunu aktardı.

Öte yandan, Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin bir kısmını çekmesi ve Suriye lideri Beşar Esad'ın önceki gün İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile görüşmesi, İsrail'de endişe yarattı. İsrail medyasında Rus güçlerinin Suriye'deki askeri varlığını ve nüfuzunu azaltmasıyla, İran'ın yerini dolduracağı kaygıları dile getiriliyor.

PUTİN: "ANA VATAN İÇİN SAVAŞIYORUZ"

Rusya 9 Mayıs Zafer Günü'nü, Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreniyle kutladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki Rus askerlerine seslenerek, "Ana vatan için gelecek için savaşıyorsunuz" dedi.