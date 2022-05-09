Son dakika: Dünya alarmda! Gizemli hastalık bir ülkeye daha sıçradı!

Bakan Sadıkin, 27 Nisan'da ilk şüpheli vakalar bildirildiğinde, tüm hastane ve sağlık kuruluşlarından bu tür vakaların gözetimini ve izlenmesini talep eden bir genelge yayınladığını aktardı.

Sadıkin, "Singapur, 30 Nisan'da ilk şüpheli vakayı açıkladı ve şu ana kadar Endonezya'da 15 şüpheli vaka var." dedi.