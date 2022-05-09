Son dakika: Dünya alarmda! Gizemli hastalık bir ülkeye daha sıçradı!

Endonezya'da nedeni bilinmeyen hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka görüldüğü bildirildi.
Channel News Asia'nın haberine göre, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadıkin, çevrim içi basın toplantısında yaptığı açıklamada, Endonezya'da şimdiye kadar kökeni bilinmeyen ve hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka kaydedildiğini belirtti.
Bakan Sadıkin, 27 Nisan'da ilk şüpheli vakalar bildirildiğinde, tüm hastane ve sağlık kuruluşlarından bu tür vakaların gözetimini ve izlenmesini talep eden bir genelge yayınladığını aktardı.
Sadıkin, "Singapur, 30 Nisan'da ilk şüpheli vakayı açıkladı ve şu ana kadar Endonezya'da 15 şüpheli vaka var." dedi.