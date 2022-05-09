İran lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Mehdi Taib'ten büyük küstahlık: Irak'ta Türk güçlerini biz vurduk





HADSİZ İDDİALAR

İran lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Taib, "Türkiye lafta vururum, şöyle yaparım böyle yaparım diyor. Sahadaysa bunu yapamıyor. İdlib onun (Türkiye'nin) elinde değil mi? Buradan geri çekil diyoruz, yarın geri çekiliyor." iddiasında bulundu.