Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin poları İngiltere'de 90 bin sterline satıldı

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 2,5 ayı aşan bir süredir devam ediyor.
Ukrayna'yı savaş için gazlamakla suçlanan Batı ve ABD, Rusya'ya karşı yaptırım üstüne yaptırım uygularken Ukrayna için yardım kampanyaları düzenliyor.
ZELENSKİY'NİN HIRSAKI SATILDI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya ile devam eden savaşın başından bu yana giydiği haki rengindeki poları, Ukrayna'ya bağış toplanması amacıyla bir müzayedede 50 bin sterlinlik açılış fiyatının ardından 90 bin sterline satıldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Christie's müzayede evi tarafından yürütülen müzayedede ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyareti sırasında kendisine hediye edilen horoz şeklindeki çömlek sürahisi ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko'nun rehberliğinde bir Kiev turu da satışa sunuldu.
"BEN BURADAN ÇOK DAHA YÜKSEK TEKLİFLER İSTİYORUM"
Müzayedeyi yöneten İngiltere Başbakanı Johnson, Zelenskiy'yi "modern zamanların en inanılmaz liderlerinden biri" olarak nitelendirerek satışa sunulan parçaların paha biçilenden daha yüksek bir fiyata gitmesi gerektiğini söyledi.
Johnson, "İster Zelenskiy'nin 50 bin sterlinlik poları için teklif veriyor olun, ister Belediye Başkanı Klitschko ile bir Kiev turu için teklif veriyor olun, ben buradan çok daha yüksek teklifler istiyorum. Belediye Başkanı Klitschko ile bir Kiev turu yaptım, güzel bir şehir. Buna değer" şeklinde konuştu.