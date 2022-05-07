Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin poları İngiltere'de 90 bin sterline satıldı

"BEN BURADAN ÇOK DAHA YÜKSEK TEKLİFLER İSTİYORUM"

Müzayedeyi yöneten İngiltere Başbakanı Johnson, Zelenskiy'yi "modern zamanların en inanılmaz liderlerinden biri" olarak nitelendirerek satışa sunulan parçaların paha biçilenden daha yüksek bir fiyata gitmesi gerektiğini söyledi.

Johnson, "İster Zelenskiy'nin 50 bin sterlinlik poları için teklif veriyor olun, ister Belediye Başkanı Klitschko ile bir Kiev turu için teklif veriyor olun, ben buradan çok daha yüksek teklifler istiyorum. Belediye Başkanı Klitschko ile bir Kiev turu yaptım, güzel bir şehir. Buna değer" şeklinde konuştu.