Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden'ın kirli çamaşırları bu kitapta! Bir bilgisayar tamircisi anlatıyor: Yolsuzluk ve seks videoları...

John Paul Mac Isaac, 2019 yılının Nisan ayında hayatının değişeceğinden habersiz bir bilgisayar tamircisi olarak yaşamına devam ediyordu. 'The Mac Shop' adını verdiği tamir dükkanında çalıştığı bir gün içeri hiç beklemediği bir müşteri girdi: ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden.
Elinde üç tane MacBook Pro tutan ve gündelik giysileriyle hiç de ünlü birine benzemeyen bu adam, Isaac'in dükkanına kapanış saatine çok yakın bir zamanda girdi.
Hunter Biden elindeki bilgisayarları işaret ederek adama "Bunlardan kurtarılan verilere ihtiyacım var, ancak hepsinde sıvı hasarı var ve açılmıyorlar" dedi.
Her şey bu dükkânda gerçekleşmiş
KİM OLDUĞUNU ÇIKARTMAYI GÖRÜNCE ANLAMIŞ
John Paul Mac Isaac, bilgisayarların üzerinde bulunan bir Beau Biden Vakfı çıkartmasını görünce durumdan şüphelenmiş ve kısa bir süre sonra karşısındakinin o günlerde başkan adaylığı gündemde olan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden olduğunu anlamıştı. Isaac, telefon numarası ve e-postası gibi detayları toplayarak sisteme yüklemiş. Normalde bilgisayarları teslim aldıktan sonra dükkanını kapatıp, işe ertesi gün devam etmesi gerekirken içinden bir ses ona bu işi şimdi yapmasını söylemiş. Bilgisayarları birer birer, hızlı bir şekilde inceleyen adam 15 inçlik dizüstü bilgisayarın tamamen sıvı hasarı aldığını ve bilgisayarı açmasının bile mümkün olmadığını; açılamayan bir bilgisayarın sürücüsüne ulaşmanın ve verileri kurtarmanın mümkün olmadığını söylüyor.
BİR BİLGİSAYARI KURTARABİLMİŞ
13 inç 2015 MacBook Pro'nun ise biraz daha iyi durumda olduğunu fark eden Isaac, klavyesi çalışmayan bilgisayara harici bir klavye eklemiş ve bu şekilde çalışmış. Dükkânda bulunduğu anlarda sarhoş olduğu çok belli olan Hunter Biden adama şifrelerini verdikten sonra Isaac, güvelik açısından şifrelerini kendisinin girmesini rica etmiş. "Dahili klavyesinin arızasını gidermek için kullanabileceği harici bir klavyesi olup olmadığını sordum ve bana boş boş baktı." diyen Isaac, Hunter Biden'a kurtarma işlemini kendisinin yapabileceğini ve para ödemesine gerek olmadığını söylemiş. Ancak Hunter Biden buna yanaşmayınca tamir işlerine devam etmiş.