Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden'ın kirli çamaşırları bu kitapta! Bir bilgisayar tamircisi anlatıyor: Yolsuzluk ve seks videoları...





Hunter Biden çoğu fotoğrafta tek başına yer alsa da Isaac'e göre kadınlarla çekilmiş uygunsuz görüntüleri de bu bilgisayarda yer alıyordu



YOLSUZLUK BELGELERİ DE VARDI

16 Ocak 2017 tarihli, PDF olarak kaydedilmiş bir e-postaya rastlayan Isaac en üstte 2013, 2014 ve 2015 yılları yazılı olduğunu gördü. Her yılın yanında kazanılan vergiye tabi gelir miktarı vardı: 2013'te 833.000$+, 2014'te 847.000$+, 2014'te 1.247.000$+, 2015'te 2.478.000$+ olarak değiştirilmişti. Bunların hepsini aynı yerde ve porno fotoğrafların bulunduğu bir bilgisayarda bulmak adamı şaşkına çevirmişti.Hürriyet'te yer alan habere göre, bütün belgelerin şüpheli göründüğünü anlayan adam çok yüksek miktarda paranın el değiştirdiğini anladı ve bunların yasal olarak kayda geçirilmemiş olduğunu fark etti.



Isaac'in bu macerası yakında çıkacak kitabına konu oldu...

HER ŞEYİ FBI'A TESLİM ETTİ

İşin daha da ilginci Hunter Biden adama güvenip teslim ettiği bu bilgisayarları hiçbir zaman geri almadı! Bir yıl bekledikten sonra FBI'a gitmeye karar veren Isaac, elindeki tüm bilgi ve belgeleri devlet görevlilerine teslim etti.