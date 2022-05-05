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    • Dünya
    • 05.05.2022 11:39
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    • 05.05.2022 11:52
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    Zelenskiy duyurdu! Ukrayna ordusuna katılan gazeteci çatışmada öldü

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından mesleğini bırakarak orduya katılan gazeteci Oleksandr Makhov’un hayatını kaybettiğini duyurdu! Zelenskiy 'kahraman' ilan ettiği gazetecinin 'en cesurlar arasında her zaman ilk sırada' olduğunu açıkladı.

    Ukrayna ordusuna katılan gazeteci çatışmada öldü

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Birçok Ukraynalı, topraklarını savunmak için ülkede kalarak Rus askerlerine karşı savaşıyor. Savaşta iki ay geride kalırken Ukrayna'daki can kayıpları da giderek artıyor.

    HER ZAMAN EN CESURLAR ARASINDAYDI

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki Ukraynalı Gazeteci Oleksandr Makhov'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

    "Bugün konuşmama bir hikaye ile başlayacağım. Bu hikaye tanınmış bir gazeteci olan Oleksandr Makhov hakkında." diye sözlerine başlayan Zelenskiy, Ukrayna'nın Kharkiv bölgesindeki İzium kenti yakınlarında öldüğü belirtilen genç adam hakkında şunları söyledi;



    "Ukrayna ve Dom TV kanallarındaki haberlerini eminim görmüşsünüzdür. Kendisi vatansever, samimi ve daima kibirden uzak biriydi. Her zaman en cesurlar arasında ilk sıralardaydı. Rusya bu ölümün sorumluluğunu üstlenecek, bedelini ödeyecek. Ukrayna için zafer kazanacağız"

        NİŞANLISINA 'İYİLEŞECEĞİM' DİYE SÖZ VERMİŞTİ

        28 Nisan'da şarapnel parçası çarpması sonucu yaralanan Makhov Facebook'tan fotoğrafını paylaşarak nişanlısı Anastasia Blyshchyk'a düğünden önce iyileşeceğinin sözünü vermişti.

        Makhov'un nişanlısı ölüm haberinin ardından Facebook'tan yaptığı yürek burkan paylaşımda, 'İnanamıyorum. O yaşıyor, lütfen bana bunun bir hata olduğunu söyleyin' dedi.
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