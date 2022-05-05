Zelenskiy duyurdu! Ukrayna ordusuna katılan gazeteci çatışmada öldü

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Birçok Ukraynalı, topraklarını savunmak için ülkede kalarak Rus askerlerine karşı savaşıyor. Savaşta iki ay geride kalırken Ukrayna'daki can kayıpları da giderek artıyor.
HER ZAMAN EN CESURLAR ARASINDAYDI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki Ukraynalı Gazeteci Oleksandr Makhov'un hayatını kaybettiğini duyurdu.
"Bugün konuşmama bir hikaye ile başlayacağım. Bu hikaye tanınmış bir gazeteci olan Oleksandr Makhov hakkında." diye sözlerine başlayan Zelenskiy, Ukrayna'nın Kharkiv bölgesindeki İzium kenti yakınlarında öldüğü belirtilen genç adam hakkında şunları söyledi;