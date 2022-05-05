Zelenskiy duyurdu! Ukrayna ordusuna katılan gazeteci çatışmada öldü

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Birçok Ukraynalı, topraklarını savunmak için ülkede kalarak Rus askerlerine karşı savaşıyor. Savaşta iki ay geride kalırken Ukrayna'daki can kayıpları da giderek artıyor.



HER ZAMAN EN CESURLAR ARASINDAYDI



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki Ukraynalı Gazeteci Oleksandr Makhov'un hayatını kaybettiğini duyurdu.