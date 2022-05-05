İngiltere sandık başında! Yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı





İngiltere'de Avrupa Birliği (AB) ve İngiliz Milletler Topluluğu vatandaşları, İskoçya ve Galler'de yasal olarak bu bölgelerde yaşayanlar oy kullanılabilecek.



Sandıkların okullar, kiliseler ve etkinlik merkezlerine kurulduğu seçimin sonuçları, büyük oranda cuma, bazı yerlerde ise cumartesi belli olacak.



JOHNSON'IN LİDERLİĞİ DE OYLANACAK

Seçimler, sadece şehir planlama, konut ve çöp toplama gibi konularda kimin sorumlu olacağını belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda mevcut Muhafazakar Parti hükümeti ve özellikle Başbakan Johnson için de karne niteliğinde olacak.