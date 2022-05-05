ABD'de kürtaj krizi gündemde! Kadınlar kürtaj hakkı için sokaklarda

"Filibuster" uygulaması, 100 üyeli Senato'da 60 oy gereksinimi olarak özetlenebilir. Çünkü özellikle hassas konularla ilgili yasa tasarılarına karşı olan senatörler, uzun konuşmalar yaparak bu yasama organını kitleyebiliyor. Bu engel de beşte üç çoğunluk ile aşılabiliyor. Bu da Demokratların, en az 10 Cumhuriyetçinin desteğine ihtiyaç duydukları anlamına geliyor. Bu zorluğu aşmak isteyen Demokratlar, filibuster uygulamasının askıya alınarak salt çoğunluğun dikkate alınmasını talep etti. Ancak yıl içinde bu yönteme sadece 3 kez başvurma hakkı bulunması, yılın kalanındaki başka düzenlemeler için zorluğa neden oluyor.