ABD'de kürtaj krizi gündemde! Kadınlar kürtaj hakkı için sokaklarda

Yüksek Mahkeme bir karar vermeden önce Demokratlar, kürtajı yasal güvence altına almak istiyor ancak Senato'daki dağılım buna imkân vermiyor. Kongre'nin alt kanadı ABD Temsilciler Meclisi, geçen eylülde Kürtaj hakkını koruyan bir tasarıyı onaylamıştı. Metnin yasalaşması için üst kanat Senato'dan da geçmesi gerekiyor. Ancak burada Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında 50-50 eşitlik söz konusu.
"Senato'nun kontrolü hiç bu kadar önemli olmamıştı" diyen Demokrat Kongre üyesi Tim Ryan, 'filibuster' (kürsü işgali) uygulamasına son vererek ilgili yasayı acilen geçirme çağrısında bulundu.
"Filibuster" uygulaması, 100 üyeli Senato'da 60 oy gereksinimi olarak özetlenebilir. Çünkü özellikle hassas konularla ilgili yasa tasarılarına karşı olan senatörler, uzun konuşmalar yaparak bu yasama organını kitleyebiliyor. Bu engel de beşte üç çoğunluk ile aşılabiliyor. Bu da Demokratların, en az 10 Cumhuriyetçinin desteğine ihtiyaç duydukları anlamına geliyor. Bu zorluğu aşmak isteyen Demokratlar, filibuster uygulamasının askıya alınarak salt çoğunluğun dikkate alınmasını talep etti. Ancak yıl içinde bu yönteme sadece 3 kez başvurma hakkı bulunması, yılın kalanındaki başka düzenlemeler için zorluğa neden oluyor.