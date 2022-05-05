Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.05.2022 09:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2022 09:37
    ABONE OL

    ABD'de kürtaj krizi gündemde! Kadınlar kürtaj hakkı için sokaklarda

    ABD'de Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkını güvence altına alan hükmü bozmaya yönelik planlarına ilişkin sızdırılan belge protestolara neden oldu. Geçen yıl Pew Araştırma Merkezi’nce yapılan bir ankete göre, Amerikalılar’ın yüzde 59’u kürtajı destekliyor, yüzde 39’u ise karşı. Sızan taslağın doğruluğunu teyit eden ancak metnin “son hali değil” açıklamasını yapan Yüksek Mahkeme’nin kürtaj görüşünü haziran sonu ya da temmuz başında yaz tatiline girmeden ilan etmesi bekleniyor.

    ABD’de kürtaj krizi gündemde!

    Yüksek Mahkeme bir karar vermeden önce Demokratlar, kürtajı yasal güvence altına almak istiyor ancak Senato'daki dağılım buna imkân vermiyor. Kongre'nin alt kanadı ABD Temsilciler Meclisi, geçen eylülde Kürtaj hakkını koruyan bir tasarıyı onaylamıştı. Metnin yasalaşması için üst kanat Senato'dan da geçmesi gerekiyor. Ancak burada Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında 50-50 eşitlik söz konusu.

    "Senato'nun kontrolü hiç bu kadar önemli olmamıştı" diyen Demokrat Kongre üyesi Tim Ryan, 'filibuster' (kürsü işgali) uygulamasına son vererek ilgili yasayı acilen geçirme çağrısında bulundu.

    "Filibuster" uygulaması, 100 üyeli Senato'da 60 oy gereksinimi olarak özetlenebilir. Çünkü özellikle hassas konularla ilgili yasa tasarılarına karşı olan senatörler, uzun konuşmalar yaparak bu yasama organını kitleyebiliyor. Bu engel de beşte üç çoğunluk ile aşılabiliyor. Bu da Demokratların, en az 10 Cumhuriyetçinin desteğine ihtiyaç duydukları anlamına geliyor. Bu zorluğu aşmak isteyen Demokratlar, filibuster uygulamasının askıya alınarak salt çoğunluğun dikkate alınmasını talep etti. Ancak yıl içinde bu yönteme sadece 3 kez başvurma hakkı bulunması, yılın kalanındaki başka düzenlemeler için zorluğa neden oluyor.

        Senato'daki durum Kasım 2022'de yapılacak ara seçimleri çok daha kritik hale getirirken, ABD Başkanı Joe Biden da "Eğer mahkeme kararı tersine çevirirse, kadınların seçim yapma hakkını korumak seçilmiş yetkililere düşecek" diyerek vatandaşları, kürtaj hakkını savunan adayları desteklemeye çağırdı. Ara seçimlerde halk, Temsilciler Meclisi'nin tüm sandalyeleri, Senato'nun ise üçte ikisi için oy kullanacak. Geçtiğimiz haftalarda anketler Cumhuriyetçiler lehine sonuca işaret ederken, kürtaj tartışmasının etkisi merak ediliyor.

        Geçen yıl Pew Araştırma Merkezi'nce yapılan bir ankete göre, Amerikalılar'ın yüzde 59'u kürtajı destekliyor, yüzde 39'u ise karşı. Sızan taslağın doğruluğunu teyit eden ancak metnin "son hali değil" açıklamasını yapan Yüksek Mahkeme'nin kürtaj görüşünü haziran sonu ya da temmuz başında yaz tatiline girmeden ilan etmesi bekleniyor. Önceki Başkan Donald Trump döneminde yapılan atamalarla dokuz üyeli Yüksek Mahkeme'de altı isim ile muhafazakâr üyeler çoğunlukta.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Adaylık savaşında bir ihtimal daha var!
        Haberler Dünya ABD'de kürtaj krizi gündemde! Kadınlar kürtaj hakkı için sokaklarda
            SON DAKİKA