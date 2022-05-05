Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    AB Rusya'dan petrol alımını durdurmak için en büyük Rus bankası ve 3 televizyonuna yaptırım kararı aldı

    Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya karşı 6. yaptırım paketinin detayları ortaya çıktı. AB, Rusya’dan petrol alımını durdurmak için adım attı. En büyük Rus bankası ve 3 televizyona da yaptırım kararı alındı.

    Petrol almıyo’Rus’

    Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya karşı 6. yaptırım paketinin detayları ortaya çıktı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Vladimir Putin'in Ukrayna'yı haritadan silmek istediğini ancak başarılı olamayacağını söyledi. Buçha ve Mariupol'de savaş suçu işlendiğini bildirdi. Leyen Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ın SWIFT sisteminden çıkarılacağını, 3 büyük Rus televizyon kanalına yayın yasağı getirileceğini açıkladı. Rusya'dan ham petrol alınımın 6 ay içinde, işlenmiş petrol ürünlerinin alımının ise yıl sonuna kadar aşamalı olarak sonlandırılacağını anlattı. Leyen, AB ve ortaklarının alternatif tedarik yollarının güvence altına alınacağını da hatırlattı. Öte yandan, Macaristan ve Slovakya'nın Rusya'dan petrol alımının durdurulmasına karşı çıktığı anlaşıldı.



    GAZ KAÇAĞI
    Rusya'da Gazprom ilişkili üst düzey isimlerinden biri daha şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Soçi'de Gazprom'a ait Krasyana Polyana kayak tesisinin yöneticisi Andrei Krukowski'nin uçurumdan düşerek öldüğü bildirildi. Gazprom şirketi ile ilişkisi olduğu düşünülen 6 Rus oligarkın son üç ay içinde şüpheli şekilde ölümü üzerindeki sır hala aralanmadı.



    AŞAĞLIK İŞKENCE
    Mariupol'deki Çelik fabrikasından tahliye edilenlere, Rus askerler tarafından akıl almaz işkenceler yapıldığı belirtildi. Askerler sivillerin iç çamaşırlarını kontrol ettiği, parmak izlerini aldığı ve onlara 'Ukrayna pisliği' damgası vurduğu öğrenildi. Anna Zaitseva, 6 aylık oğlu Svyatoslav ile tahliye edilirken yaşadıkları eziyeti, gözyaşları arasında anlattı!



        HER ŞEY VATAN İÇİN
        Ukrayna'nın en büyük müzik gruplarından biri olan Antytila'nın üyeleri, müziği bırakıp orduya katıldı. Savaş günlerini filme alan grup, şimdi o görüntüleri yayınlamaya başladı. Grup üyesi Taras Topolya, "Savaş hayatımızı değiştirdi. Müzik araçları sustu, silahlar konuştu. Vatan için ölümü göze aldık. Rus işgalcilere karşı silahlarla savaşıyoruz" dedi.



        BARIŞA GELİN!
        Ukrayna'nın Dnipro kentinde yaşayan bankacı Tetianna Panchenko (24), Yüksekovalı Diş Doktoru Şıkak Beşer (29) Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle nişanlarını üç aydır erteledi. Sonunda törenlerini Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde gerçekleştirdi. Tetianna Panchenko, "Bizler uzun aradan sonra ailelerimizin de isteği üzerine Yüksekova'da nişanımızı yapmaya karar verdik. Umut ediyoruz ki bu savaş kısa zamanda biter, bizler de hem Ukrayna'da hem de Yüksekova'da düğünümüzü gerçekleştiririz" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Aralarında diyalog yok
        Haberler Dünya AB Rusya'dan petrol alımını durdurmak için en büyük Rus bankası ve 3 televizyonuna yaptırım kararı aldı
            SON DAKİKA