AB Rusya'dan petrol alımını durdurmak için en büyük Rus bankası ve 3 televizyonuna yaptırım kararı aldı

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya karşı 6. yaptırım paketinin detayları ortaya çıktı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Vladimir Putin'in Ukrayna'yı haritadan silmek istediğini ancak başarılı olamayacağını söyledi. Buçha ve Mariupol'de savaş suçu işlendiğini bildirdi. Leyen Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ın SWIFT sisteminden çıkarılacağını, 3 büyük Rus televizyon kanalına yayın yasağı getirileceğini açıkladı. Rusya'dan ham petrol alınımın 6 ay içinde, işlenmiş petrol ürünlerinin alımının ise yıl sonuna kadar aşamalı olarak sonlandırılacağını anlattı. Leyen, AB ve ortaklarının alternatif tedarik yollarının güvence altına alınacağını da hatırlattı. Öte yandan, Macaristan ve Slovakya'nın Rusya'dan petrol alımının durdurulmasına karşı çıktığı anlaşıldı.