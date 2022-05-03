Papa'dan Ukrayna savaşı için tarihi çağrı: Putin ile görüşmeliyim

Katoliklerin ruhani lideri Papa, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta açtığı savaşın ilk gününde Rusya'nın Vatikan Büyükelçisine gittiğini anımsatarak, "Büyükelçiliğe giderek, tüm dünyanın göreceği şekilde bir tavır sergilemek istedim. Büyükelçiden bu durumu açıklamalarını istedim ve 'Lütfen durun' dedim. Daha sonra savaşın 20. gününde ise Kardinal Parolin ile Rusya'ya bir mesaj göndererek Moskova'ya gitmek için uygun olduğumu ilettim. Elbette ki Kremlin'in liderinin buna onay vermesi gerekiyordu. Mesajımıza halen yanıt alamadık. Putin'in şu anda bu görüşmeyi yapmak istememesinden korksam da halen ısrar ediyoruz. Bu kadar vahşet nasıl durdurulamaz. 25 yıl önce aynı şeyi Ruanda'da yaşadık." ifadelerini kullandı.