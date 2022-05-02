Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 03.05.2022 01:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2022 01:45
    ABONE OL

    İngiliz futbol kulübü Blackburn Rovers stadını Müslümanlara açtı

    İngiliz futbol kulübü Blackburn Rovers, bayram namazı için stadyumunu Müslümanlara açtı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Blackburn Rovers'taki herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bu sabah Rovers, ülkede bayram namazının sahasında kılındığı ilk futbol kulübü oldu." ifadeleri kullanıldı.

    Stadyumda namaz kılındı

    İngiliz futbol kulübü Blackburn Rovers, bayram namazı için stadyumunu Müslümanlara açtı.

    İngiliz kulübünün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Blackburn kentinde bulunan yaklaşık 32 bin taraftar kapasiteli Ewood Park Stadı'nda yeşil zemin üzerinde binden fazla Müslümanın bayram namazı görüntüleri yer aldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Blackburn Rovers'taki herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bu sabah Rovers, ülkede bayram namazının sahasında kılındığı ilk futbol kulübü oldu." ifadeleri kullanıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Scholz, Ukrayna’ya gitmiyor! Steinmeier...
    Haberler Dünya İngiliz futbol kulübü Blackburn Rovers stadını Müslümanlara açtı
        SON DAKİKA