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    • Dünya
    • 01.05.2022 23:32
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    • 01.05.2022 23:44
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    Ukrayna Ordusu, Müslümanların Ramazan Bayramını Salavat-ı Şerif ile kutladı: Kırım Tatar milli bayrağı ve Türkçe mesaj

    Ramazan ayının son günü geride kalırken Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir video servis edildi. Söz konusu videoda Ukrayna Ordusuna mensup askerlerim Salavat-ı Şerife getirerek Müslümanların Ramazan Bayramını kutladığı görüldü.

    Ukrayna Ordusu’ndan Salavat-ı Şerife

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı bir videoda, Salavat-ı Şerife ile İslam aleminin Ramazan bayramını kutladı.

    Ordunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, şu ifadelere yer verildi:

    Sevgili Ukrayna Müslümanları, askerler ve siviller ve diğer ülkelerden ortaklarımız!



    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ramazan'ı tebrik ediyor ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için ortak eylemleriniz için içtenlikle teşekkür ediyor.



    Ramazan bayramının başladığı bu günde, insan kişiliğinin manevi bileşenine büyük önem verilir, bu nedenle Müslümanlar geleneksel olarak bu geceyi akrabalarla bir araya gelerek ve Allah'a dua ederek geçireceklerdir.



        "ALLAH'IN DUALARINIZI DUYMASINI DİLİYORUZ"
        Bayramınızı tebrik eder, Allah'ın Ukrayna'nın birliği ve Kırım'ın kurtuluşu, tüm mültecilerin evlerine geri dönüşü, Rus saldırganlığı ile parçalanan ailelerin yeniden birleşmesi, herkesin serbest bırakılması için dualarınızı duymasını içtenlikle diliyoruz.

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