Time dergisine röportaj veren Zelenski'nin itirafı tüyler ürpetti: Ruslar beni öldürmeye çok yaklaşmıştı!





KIL PAYI KURTULDU...

TİME dergisine konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin sözleri ise dünyayı sarstı! Zelenski, işgalin başında Rus ordusunun kendisini ve ailesini yakalamaya çok yaklaştığını açıkladı. Kremli'nin Kiev'e gönderdiği Wagner Grubu tarafından düzenlenecek iki suikatten kurtulduğunu söyleyen Zelenski, "Savaşın ilk günlerinde Ruslar Kiev'e beni ve ailemi öldürmek için 400 kişilik ekip sızdırdı. Neredeyse beni yakalayacaklardı. Rus bombardımanı başladığında eşi Olena'yla beraber kızımı ve oğlumu uyandırdık. Evden kaçmaya hazırladık. Bu sırada Rus paraşütçü birlikleri Kiev'e inmişti! O anları parça parça hatırlıyorum" açıklması yaptı.