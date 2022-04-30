Time dergisine röportaj veren Zelenski'nin itirafı tüyler ürpetti: Ruslar beni öldürmeye çok yaklaşmıştı!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal, 2 ayı geride bıraktı. 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına giren Rusya, ülkeyi dört bir koldan kuşattı. Ele geçirdiği kentleri bombaladı, katliam yaptı. Mermi ve bomba sesleri bir an olsun durmadı. Dün, ukrayna'nın başkenti Kiev'de yine hareketli anlar yaşandı. Rusya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyareti sırasında Kiev'i hedef aldı! Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı, 'dünyaya mesaj' olarak yorumlandı.
KIL PAYI KURTULDU...
TİME dergisine konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin sözleri ise dünyayı sarstı! Zelenski, işgalin başında Rus ordusunun kendisini ve ailesini yakalamaya çok yaklaştığını açıkladı. Kremli'nin Kiev'e gönderdiği Wagner Grubu tarafından düzenlenecek iki suikatten kurtulduğunu söyleyen Zelenski, "Savaşın ilk günlerinde Ruslar Kiev'e beni ve ailemi öldürmek için 400 kişilik ekip sızdırdı. Neredeyse beni yakalayacaklardı. Rus bombardımanı başladığında eşi Olena'yla beraber kızımı ve oğlumu uyandırdık. Evden kaçmaya hazırladık. Bu sırada Rus paraşütçü birlikleri Kiev'e inmişti! O anları parça parça hatırlıyorum" açıklması yaptı.
NOTLAR...
NATO, savaşın yıllarca sürebileceğini açıkladı.
ABD, Rusya Merkez Bankası fonlarına da el konulabileceğini açıkladı.
22 yaşındaki ABD vatandaşı Willy Joseph Cancel Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybetti.
Rusya'nın saldırılarında şimdiye kadar 219 ukraynalı çocuğun öldüğünü 398'inin de yaralandığını açıkladı.