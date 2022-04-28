Sözde müttefik ABD Suriye’de PKK/YPG saflarına 3 bin 500 kişi daha katmayı planlıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 813 milyar dolarlık savunma bütçesinin Gerekçelendirme Belgeleri'ni yayımladı.
Belgelerde, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalandığı eğit donat programının kalem kalem detayları da yer aldı.
"2023 Mali Yılı, DEAŞ ile Mücadele Eğit-Donat Fonu" başlıklı belgede Irak güvenlik güçlerine 358 milyon dolarlık silah, mühimmat ve ekipman sağlanması planladığı ifade edilirken Suriye'de ABD'nin desteklediği gruplara ise 183 milyon dolar ayrılması dikkati çekti.
Suriye ile ilgili kısımda, ABD'nin Suriye'nin kuzey ve doğusunda SDG ismini kullanan PKK/YPG ve ülkenin güneyinde Mugavir et-Tavra adlı muhalif bir grubun 2023 eğit-donat fonundan yararlanacağına işaret edildi.