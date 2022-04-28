Sözde müttefik ABD Suriye’de PKK/YPG saflarına 3 bin 500 kişi daha katmayı planlıyor

KALAŞNİKOF, DOÇKA VE MAKİNELİ TÜFEKLER VERİLECEK

Suriye'deki iki örgüte silah olarak 4 bin AK-47 tüfek (Kalaşnikof), 100 doçka ve 432 PKM tipi makineli tüfek verileceği belirtilirken bunların kaçının, SDG ismini kullanan PKK/YPG terör örgütüne gideceği açıklanmadı.

Belgede örgütlere ayrıca 3 milyon 439 bin dolar değerinde aralarında el bombalarının da bulunduğu çeşitli mühimmat verileceği bilgisine yer verildi.