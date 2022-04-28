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    • Dünya
    • 28.04.2022 20:54
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    • 28.04.2022 21:33
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    Son dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Bağımsızlık Meydanı'na çok yakın bir noktada patlama sesi duyuldu. Bölgeye itfaiye ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak, "Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna’nın başkenti Kiev’de patlama sesleri

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'in şehir merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın gerçekleştiği binanın roket üretim fabrikası olduğu belirtildi.


    Rusya tarafından 3 stratejik noktanın hedef alındığı aktarılıyor.



    KENT MERKEZİNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ
    Ukrayna haber kanalı Kiev Independent'ın haberine göre Kiev'de iki büyük patlama duyuldu ve kent merkezinden dumanlar yükseldiği açıklandı.

    Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak saldırıyı doğruladı.

    "BİR GÜN ÖNCE MASADA OTURUYORDU ŞİMDİ BAŞININ ÜSTÜNDE PATLAMALAR VAR"
    Cumhurbaşkanı Zelenski'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak, BM Genel Sekreteri António Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezindeki "füze saldırıları" hakkında tweet attı.

    Podolyak tweetinde "Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var" ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama
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