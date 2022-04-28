Son dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama

"BİR GÜN ÖNCE MASADA OTURUYORDU ŞİMDİ BAŞININ ÜSTÜNDE PATLAMALAR VAR"

Cumhurbaşkanı Zelenski'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak, BM Genel Sekreteri António Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezindeki "füze saldırıları" hakkında tweet attı.

Podolyak tweetinde "Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var" ifadeleri yer aldı.