Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 28.04.2022 08:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2022 08:51
    ABONE OL

    66 kişiye mezar olan EgyptAir uçağının düşüş nedeni açıklandı: Pilot kokpitte sigara yaktı

    2016 yılında Kahire'ye giderken düşen ve 66 kişiye mezar olan EgyptAir uçağının düşüş nedeni açıklandı. Pilot kokpitte sigarasını yakınca maskeden sızan oksijen alev aldı. Öte yandan Havacılık uzmanları tarafından hazırlanan ve Paris'teki Temyiz Mahkemesine gönderilen bir rapora göre, Mısırlı pilotların kokpitte sigara içtikleri biliniyordu çünkü bu uygulama kazanın yaşandığı anında yasak değildi.

    Düşüş nedeni açıklandı: Pilot kokpitte sigara yaktı

    Mısır'ın Kahire şehrine gitmek için Fransa'nın Paris Chaerles de Gaulle kentinden 2016 yılında havalanan EgyptAir'in MS804 sefer sayılı uçağı Yunanistan'ın Girit Adası'nın güney kesiminde düştü.

    Kaza nedeniyle 66 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti.

    Kara kutu üzerinde yıllarca devam eden çalışmanın sonucunda soruşturma tamamlandı ve kazaya uçağın pilotun kokpitte yaktığı sigaranın acil durum maskesinden sızan oksijenle tepkimeye girerek bir patlamaya yol açtığı açıklandı.

    Havacılık uzmanları tarafından hazırlanan ve Paris'teki Temyiz Mahkemesine gönderilen bir rapora göre, Mısırlı pilotların kokpitte sigara içtikleri biliniyordu çünkü bu uygulama kazanın yaşandığı anında yasak değildi.

    KARA KUTU YUNANİSTAN'DA BULUNMUŞTU
    Fransa'da Paris Charles de Gaulle'den kalkan uçakta kimliği tespit edilen 1 İngiliz, 12 Fransız, 30 Mısırlı, 2 Iraklı ve 1 Kanadalı yolculuğunu olduğu açıklanmıştı.

    Yetkililer uçağın 'ölüm sarmalına' düşmeden önce şiddetli dönüşler yaptığını söylemişti.

    Kazanın ardından ABD Donanması'nın da dahil olduğu büyük bir arama-kurtarma görevinin ardından uçağın kara kutusu Yunanistan'da bulunmuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Derece yaptılar ödülü kazandılar
    Haberler Dünya 66 kişiye mezar olan EgyptAir uçağının düşüş nedeni açıklandı: Pilot kokpitte sigara yaktı
        SON DAKİKA