Son dakika: Rusya güne büyük patlamayla uyandı! Akaryakıt deposu ve askeri tesis alevler içinde kaldı

Ülke güne Bryansk kentinden gelen görüntüler ile uyandı. Kentteki akaryakıt deposunda ve askeri tesiste yangın çıktı.
Druzhba akaryakıt deposunda çıkan dev yangın tüm şehirden görülürken Rus yetkililerden kafa karıştıran bir hamle geldi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı önce Moskovsky Caddesi'ndeki askeri tesisin bölgelerinde çıkan yangının ayrıntılarını yayınladı, ardından bu paylaşımı geri çekti. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu söz konusu yangınların Ukrayna saldırısı sonrası yaşanmış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.