Son dakika: Rusya güne büyük patlamayla uyandı! Akaryakıt deposu ve askeri tesis alevler içinde kaldı

Aynı haberde ikinci yangının muhtemelen Ana Roket ve Topçu Müdürlüğü'nün 120. cephaneliğinde çıktığı bilgisine yer verildi. Kentteki yangının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama ise gelmedi. Bryansk'tan Ukrayna sınırına kadar olan mesafe yaklaşık 160 kilometre.