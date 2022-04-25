Japonya'da kaybolan teknedeki kişilerden ölü bulunanların sayısı 11'e çıktı

Hokkaido'da önceki gün irtibatın kesildiği gezi teknesi "Kazu I" ile yolcularını arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik, bölgenin doğusundaki Şiretoko Yarımadası kıyılarında 11 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı.

Dik uçurumların yer aldığı Şiretoko bölgesi kıyılarında 100 metreyi aşan derinliğin çalışmaları yavaşlattığı kaydedildi.

Hava unsurları ile devriye gemilerinin sevk edildiği bölgede, tekne ve kalan yolcuları arama faaliyetleri devam ediyor.

Yarımada çevresine gönderilen Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait destroyer de faaliyetlere destek veriyor.