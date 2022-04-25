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    • Dünya
    • 25.04.2022 08:23
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    • 25.04.2022 08:23
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    Japonya'da kaybolan teknedeki kişilerden ölü bulunanların sayısı 11'e çıktı

    Japonya'nın kuzeyinde kaybolan turistik gezi teknesindeki kişilerden ölü bulunanların sayısı 11'e yükseldi. Hava unsurları ile devriye gemilerinin sevk edildiği bölgede, tekne ve kalan yolcuları arama faaliyetleri devam ediyor.

    Japonya’da tekne faciası! Ölü sayısı 11’e yükseldi

    Hokkaido'da önceki gün irtibatın kesildiği gezi teknesi "Kazu I" ile yolcularını arama çalışmaları sürüyor.

    Sahil Güvenlik, bölgenin doğusundaki Şiretoko Yarımadası kıyılarında 11 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı.

    Dik uçurumların yer aldığı Şiretoko bölgesi kıyılarında 100 metreyi aşan derinliğin çalışmaları yavaşlattığı kaydedildi.

    Hava unsurları ile devriye gemilerinin sevk edildiği bölgede, tekne ve kalan yolcuları arama faaliyetleri devam ediyor.

    Yarımada çevresine gönderilen Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait destroyer de faaliyetlere destek veriyor.

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    Haberler Dünya Japonya'da kaybolan teknedeki kişilerden ölü bulunanların sayısı 11'e çıktı
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