İngiltere Londra'da korkunç olay! Çığlıkların ardından ortalık kan gölüne döndü

İngiltere bu sabah korkunç bir olayla çalkalanmaya başladı. Londra'nın Güneydoğu bölgesinde 4 kişilik aile evinin önünde ölü bulundu. Olay yerine gelen Scotland Yard dedektifler, 3'ü kadın olmak üzere 4 kişiyi yerde yatarken buldu. Komşular, bir kadının 5 dakika boyunca korkunç çığlıklar attığını söyledi.