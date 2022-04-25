Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 25.04.2022 18:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2022 18:46
    ABONE OL

    İngiltere Londra'da korkunç olay! Çığlıkların ardından ortalık kan gölüne döndü

    İngiltere'nin Londra kentinde bugün meydana gelen bir olay görenleri şoke etti. Bir yerleşim yerinde yaşayan 4 kişinin ailenin cansız bedenleri ile karşılaşan komuşular durumu polise haber verdi. Bir kişi ise ifadesinde bir kadının çığlıklarını dakikalarca duyduğunu ifade etti.

    Çığlıkların ardından ortalık kan gölüne döndü

    İngiltere bu sabah korkunç bir olayla çalkalanmaya başladı. Londra'nın Güneydoğu bölgesinde 4 kişilik aile evinin önünde ölü bulundu. Olay yerine gelen Scotland Yard dedektifler, 3'ü kadın olmak üzere 4 kişiyi yerde yatarken buldu. Komşular, bir kadının 5 dakika boyunca korkunç çığlıklar attığını söyledi.

    Kadın, "Korkunçtu. Birinin rehin tutulduğunu sanakarken bir anda polis, helikopter, ambulanslar duyuldu. Yaklaşık 8-9 polis arabası geldi" dedi.

    ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ
    Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Ekipler, saldırgan ile ailenin birbirini tanıdığı ihtimali üzerinde duruyor. Görgü tanıkları ortalığın resmen 'kan gölüne' döndüğünü söyledi.

        BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER
        Soruşturma kapsamında Delaford Yolu çerçevesinde kordon çekti. Evin önüne adli tıp çadırı kuruldu. Yapılan ilk incelemede ailenin bıçaklandığı ortaya çıktı.

        ÇIĞLIKLAR VE BAĞIRIŞ SESLERİ DUYULDU
        Başka bir komşu ise "Saat gece 2 civarlarıydı. Bize içeride kalmamız söylendi. Kocam ise çığlıklar, bağrışlar ve kargaşa sesleri duymuş" sözlerine yer verdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan, Guterres’i kabul etti
        Haberler Dünya İngiltere Londra'da korkunç olay! Çığlıkların ardından ortalık kan gölüne döndü
            SON DAKİKA