İngiltere Londra'da korkunç olay! Çığlıkların ardından ortalık kan gölüne döndü

İngiltere bu sabah korkunç bir olayla çalkalanmaya başladı. Londra'nın Güneydoğu bölgesinde 4 kişilik aile evinin önünde ölü bulundu. Olay yerine gelen Scotland Yard dedektifler, 3'ü kadın olmak üzere 4 kişiyi yerde yatarken buldu. Komşular, bir kadının 5 dakika boyunca korkunç çığlıklar attığını söyledi.
Kadın, "Korkunçtu. Birinin rehin tutulduğunu sanakarken bir anda polis, helikopter, ambulanslar duyuldu. Yaklaşık 8-9 polis arabası geldi" dedi.
ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Ekipler, saldırgan ile ailenin birbirini tanıdığı ihtimali üzerinde duruyor. Görgü tanıkları ortalığın resmen 'kan gölüne' döndüğünü söyledi.