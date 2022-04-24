Fransa'da Macron seçimi kazandı Paris'te protestolar başladı! Sokaklar karıştı...

Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçildi.
PARİS KARIŞTI
Paris'te Macron karşıtı protestolar başladı. Paris'te kendileri "faşist karşıtı" olarak adlandıran yüzlerce kişi Republique Meydanı'nda toplandı.
POLİS BİBER GAZI VE JOP KULLANDI
Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
ÇÖP BİDONLARI ATEŞE VERİLDİ
Rennes'de valiliğin gösteri yasağına rağmen şehir merkezinde toplanan yaklaşık 250 eylemci, birçok çöp bidonunu ateşe verdi ve çevreye zarar verdi. Polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı.
Nantes merkezinde toplanan protestocular, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Polis eylemcileri uzaklaştırmak için biber gazı kullandı.