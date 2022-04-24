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    • Dünya
    • 25.04.2022 01:14
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    • 25.04.2022 01:31
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    Fransa'da Macron seçimi kazandı Paris'te protestolar başladı! Sokaklar karıştı...

    Son dakika haberleri...  Fransa'da İslam karşıtlarının yarışından Le Pen'i geride bırakan Emmanuel Macron resmi olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Macron'un seçilmesinin ardından başkent Paris'te Macron karşıtı protestolar başladı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Paris karıştı!

    Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçildi.

    PARİS KARIŞTI
    Paris'te Macron karşıtı protestolar başladı. Paris'te kendileri "faşist karşıtı" olarak adlandıran yüzlerce kişi Republique Meydanı'nda toplandı.

    POLİS BİBER GAZI VE JOP KULLANDI
    Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

    ÇÖP BİDONLARI ATEŞE VERİLDİ
    Rennes'de valiliğin gösteri yasağına rağmen şehir merkezinde toplanan yaklaşık 250 eylemci, birçok çöp bidonunu ateşe verdi ve çevreye zarar verdi. Polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı.

    Nantes merkezinde toplanan protestocular, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Polis eylemcileri uzaklaştırmak için biber gazı kullandı.

        Polis, gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

        MACRON YÜZDE 58,2 OY ALDI
        Ülkede düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması, yerel saatle 20.00'de sona erdi.

        Kamu yayıncısı France Info'nun hazırlattığı anketlere göre, Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen, yüzde 41,8'de kaldı.

        Seçime katılmayanların oranı yüzde 28,2 olarak belirlendi. Bu, 1969'dan bu yana en yüksek oran olarak kaydedildi. Seçime katılım oranı yüzde 71,8 oldu.

        44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak.

        Daha önce François Mitterrand ve Jacques Chirac iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

        İçişleri Bakanlığının oy sayımına ilişkin verileri gelecek saatlerde açıklamaya başlamasıyla Macron'un galibiyetinin gece saatlerinde resmen netleşmesi bekleniyor.

        Yasal resmi sonuçlar ise Anayasa Konseyi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.

        2017'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Macron, Le Pen'i geride bırakarak oylarını yüzde 66,06 alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Le Pen yüzde 33,9 oy almıştı.

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