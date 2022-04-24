Fransa'da Macron seçimi kazandı Paris'te protestolar başladı! Sokaklar karıştı...

Seçime katılmayanların oranı yüzde 28,2 olarak belirlendi. Bu, 1969'dan bu yana en yüksek oran olarak kaydedildi. Seçime katılım oranı yüzde 71,8 oldu.

44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak.

Daha önce François Mitterrand ve Jacques Chirac iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.