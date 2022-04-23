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    • Dünya
    • 23.04.2022 09:27
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    • 23.04.2022 09:27
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    Son dakika: Yahudi yerleşimciler El Halil'de İsrail güçlerinin koruması altında Filistinlilere saldırdı

    Son dakika haberi... İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde onlarca Yahudi yerleşimcinin İsrail güçlerinin koruması altında Filistinlilere taş atarak saldırdığı belirtildi.

    Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

    Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, onlarca yerleşimci El Halil'in eski belde bölgesinde ve Eş-Şellale Caddesi'ndeki Filistinlilere ve dükkanlara taş attı.

    Haberde saldırı sırasında İsrail güçlerinin yerleşimcilere engel olmadığı, gerçek mermi ve ses bombası atarak Filistinlileri bölgeden uzaklaştırdığı ifade edildi.

    Haberde ayrıca İsrail güçlerinin, dün akşam El Halil'de 4, Ağvar'daki bir askeri kontrol noktasında 2, Cenin'e bağlı Arbuna köyünde de 1 Filistinliyi gözaltına aldığı bilgisi yer aldı.

    İsrail ordusu, Filistinlilerin gözaltına alınma nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Yahudi yerleşimciler El Halil'de İsrail güçlerinin koruması altında Filistinlilere saldırdı
        SON DAKİKA