Kuş bakışı vahşet! Rusya, Mariupol’de 11 günde katliam yaparak yüzlerce mezar kazdı

Dünyayı tedirgin eden savaş, 58'inci gününe girdi. Rus ordusu, üç koldan kuşattığı Ukrayna'nın en kritik kentlerini yerle bir etti. 50 günden fazla süredir kuşatma altında tuttuğu liman kenti Mariupol'ü perşembe günü ele geçirdi. Şehirdeki 120 bin sivili açlığa ve susuzluğa terk etti! Amerikan uydu şirketi Maxar ise bölgedeki vahşeti gözler önüne serdi. Uydu görüntülerine göre Rus birliklerinin Mariupol'de 19-30 Mart arasında 200'den fazla mezar kazdığı belirlendi.
120 BİN KİŞİ MAHSUR KALDI
Ukraynalı yetkililer, toplu mezarlara 9 binden fazla kişinin gömüldüğünü iddia etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bölgedeki sivillerin kurtarılması için 'tahliye' çağrısını yineledi. "Rus ordusu, 500 bin Ukraynalı askeri Rusya'ya kaçırdı. Mariupol'de askerlerimiz ve yaklaşık 120 bin sivil abluka altında" dedi. Son dönemde yoğun Rus saldırısına maruz kalan Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yaşayanlar ise bölgeyi terk etti. Nüfusun dörtte üçünün göç ettiği belirtildi.
ZARAR 550 MİLYAR DOLAR!
Rus ordusu, Ukrayna'da ev, yol, havalimanı, fabrikaları hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin ekonomik kaybının 550 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ülkesinin ayda 7 milyar dolara ihtiyacı bulunduğunu vurguladı.