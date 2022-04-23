Kuş bakışı vahşet! Rusya, Mariupol’de 11 günde katliam yaparak yüzlerce mezar kazdı

Dünyayı tedirgin eden savaş, 58'inci gününe girdi. Rus ordusu, üç koldan kuşattığı Ukrayna'nın en kritik kentlerini yerle bir etti. 50 günden fazla süredir kuşatma altında tuttuğu liman kenti Mariupol'ü perşembe günü ele geçirdi. Şehirdeki 120 bin sivili açlığa ve susuzluğa terk etti! Amerikan uydu şirketi Maxar ise bölgedeki vahşeti gözler önüne serdi. Uydu görüntülerine göre Rus birliklerinin Mariupol'de 19-30 Mart arasında 200'den fazla mezar kazdığı belirlendi.