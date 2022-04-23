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    Kuş bakışı vahşet! Rusya, Mariupol’de 11 günde katliam yaparak yüzlerce mezar kazdı

    Rusya, Mariupol’ü ele geçirdi. Uydu görüntüleri kuşatma altındaki kentte yaşanan vahşeti gözler önüne serdi! Öyle ki Rus askerinin katlettiği siviller için toplu mezar kazdığı belirlendi. Ukrayna’ya göre sayı tam 9 bindi!

    Kuş bakışı vahşet

    Dünyayı tedirgin eden savaş, 58'inci gününe girdi. Rus ordusu, üç koldan kuşattığı Ukrayna'nın en kritik kentlerini yerle bir etti. 50 günden fazla süredir kuşatma altında tuttuğu liman kenti Mariupol'ü perşembe günü ele geçirdi. Şehirdeki 120 bin sivili açlığa ve susuzluğa terk etti! Amerikan uydu şirketi Maxar ise bölgedeki vahşeti gözler önüne serdi. Uydu görüntülerine göre Rus birliklerinin Mariupol'de 19-30 Mart arasında 200'den fazla mezar kazdığı belirlendi.



    120 BİN KİŞİ MAHSUR KALDI
    Ukraynalı yetkililer, toplu mezarlara 9 binden fazla kişinin gömüldüğünü iddia etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bölgedeki sivillerin kurtarılması için 'tahliye' çağrısını yineledi. "Rus ordusu, 500 bin Ukraynalı askeri Rusya'ya kaçırdı. Mariupol'de askerlerimiz ve yaklaşık 120 bin sivil abluka altında" dedi. Son dönemde yoğun Rus saldırısına maruz kalan Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yaşayanlar ise bölgeyi terk etti. Nüfusun dörtte üçünün göç ettiği belirtildi.



    ZARAR 550 MİLYAR DOLAR!
    Rus ordusu, Ukrayna'da ev, yol, havalimanı, fabrikaları hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin ekonomik kaybının 550 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ülkesinin ayda 7 milyar dolara ihtiyacı bulunduğunu vurguladı.



        OLiGARKLARIN SIR SONU
        Rus oligarkların şüpheli ölümleri devam etti. İspanya'da ailesiyle birlikte yaşayan Sergey Protosenya, kızı ve eşiyle birlikte ölü bulundu. 400 milyon Euro serveti olan Protosenya'nın oğlunun ise olay anında Fransa'da olduğu belirlendi. Eski Kremlin ve Gazprombank yöneticisi milyarder Vladislav Avayev de 18 Nisan'da Moskova'daki evinde hamile eşi ve kızıyla birlikte ölü bulunmuştu.



        Yetkililer, iki olayın intihar mı yada cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

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        Haberler Dünya Kuş bakışı vahşet! Rusya, Mariupol’de 11 günde katliam yaparak yüzlerce mezar kazdı
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