Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Abel Xavier İslam'la şereflendi! "İslam’da kendimi keşfettim. Ezanda huzuru buluyorum"

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Abel Xavier, 1972'de bir Afrika ülkesi olan Mozambik'te dünyaya geldi. Katolik bir ailede yetişti. 1990'da Portekiz'in Estrela da Amadora takımıyla yeşil sahalara indi. Ardından Benfika, Bari, Oviedo ve PSV, Everton ve Liverpool'a transfer edildi. 2002-2003 yıllarında Galatasaray forması giydi. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yaptı, ülkesinin milli takımını çalıştırma şansı elde etti.
ŞANSIM TÜRKİYE
Ancak bu kez, futboldaki başarısıyla değil İslam'la ilgili sözleriyle gönülleri fethetti. Galatasaray'a transfer olduğu dönemde İslam'ı tanıdığını söyleyen Xavier'ın sözleri yüreklere işledi: Benim şansım Galatasaray'a transfer olmak ve Türkiye'de yaşamak oldu. Türkiye'de futbol oynamış olmam, İslam'a bakışımı değiştirdi. Ezan Arapça olduğu için kelimeleri tam anlamıyorum ama ezanı dinlerken kendimi çok rahatlamış, huzurlu buluyorum. Ezan beni rahatlatıyor. İslam sayesinde kendimi yeniden keşfettim. Futbolu bıraktıktan sonra Müslüman oldum.
BENDEKİ TARZ KİMSEDE YOK
Abel Xavier, futbol kariyerinin yanı sıra, farklı imajıyla da dikkat çekmişti. Galatasaray'da oynadığı dönem sarı saçlarıyla gündem olan Xavier, "22 sene önce kimsede olmayan imaj bende vardı ama parayı kazanamadım" dedi.