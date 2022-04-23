Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Abel Xavier İslam'la şereflendi! "İslam’da kendimi keşfettim. Ezanda huzuru buluyorum"





ŞANSIM TÜRKİYE

Ancak bu kez, futboldaki başarısıyla değil İslam'la ilgili sözleriyle gönülleri fethetti. Galatasaray'a transfer olduğu dönemde İslam'ı tanıdığını söyleyen Xavier'ın sözleri yüreklere işledi: Benim şansım Galatasaray'a transfer olmak ve Türkiye'de yaşamak oldu. Türkiye'de futbol oynamış olmam, İslam'a bakışımı değiştirdi. Ezan Arapça olduğu için kelimeleri tam anlamıyorum ama ezanı dinlerken kendimi çok rahatlamış, huzurlu buluyorum. Ezan beni rahatlatıyor. İslam sayesinde kendimi yeniden keşfettim. Futbolu bıraktıktan sonra Müslüman oldum.