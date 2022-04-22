Savaşın en trajik karesi! Mariupol'de bir zamanlar alışveriş paketi koydukları market sepetleriyle eşyalarını taşıdılar

Rusya, Ukrayna'nın demir çelik üssü olan Mariupol kentinde kontrolü ele geçirdiklerini ilan etti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Mariupol'un alındığını iletti. Kentteki önemli nokta ise Azovstal'daki çelik fabrikasıydı. Putin, Azovstal'a yapılan saldırının iptal edilmesini emretti. "Yeraltına girmeye gerek yok, sinek uçmayacak şekilde fabrika bölgesini kapatmak gerekiyor" dedi. Bölgedeki, siviller ise doğduğu toprakları terk etmeye başladı. Kimi yanına köpeğini kimi kedisini bile aldı. Ukraynalılar, eşyalarını ise bulabildikleri alışveriş sepetleri ile taşıdı. Bu arada ABD Başkanı Biden, Ukrayna ile ilgili yeni kararlar aldıklarını açıkladı. Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını duyurdu.