Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Savaşın en trajik karesi! Mariupol'de bir zamanlar alışveriş paketi koydukları market sepetleriyle eşyalarını taşıdılar

    Rusya, Mariupol’u ele geçirdiğini açıkladı. Siviller bölgeyi terk etmeye başladı. Eşyalarını ise bir zamanlar alışveriş paketi koydukları market sepetleriyle taşıdı. Bu görüntüler savaşın en trajik kanıtıydı...

    Warket sepeti

    Rusya, Ukrayna'nın demir çelik üssü olan Mariupol kentinde kontrolü ele geçirdiklerini ilan etti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Mariupol'un alındığını iletti. Kentteki önemli nokta ise Azovstal'daki çelik fabrikasıydı. Putin, Azovstal'a yapılan saldırının iptal edilmesini emretti. "Yeraltına girmeye gerek yok, sinek uçmayacak şekilde fabrika bölgesini kapatmak gerekiyor" dedi. Bölgedeki, siviller ise doğduğu toprakları terk etmeye başladı. Kimi yanına köpeğini kimi kedisini bile aldı. Ukraynalılar, eşyalarını ise bulabildikleri alışveriş sepetleri ile taşıdı. Bu arada ABD Başkanı Biden, Ukrayna ile ilgili yeni kararlar aldıklarını açıkladı. Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını duyurdu.



    Karadeniz kıyısındaki Mariupol, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk idari sınırları içerisinde yer alıyor. Avrupa'nın en önemli demir çelik üslerinden biri olarak biliniyor. Kentte Azak Denizi'nin en büyük ve donanımlı limanı bulunuyor. Rusya Mariupol sayesinde Azak Denizi'ne ulaşmış olacak. Siviller Rus askerlerinin arasından geçip bölgeyi terk etti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
    Haberler Dünya Savaşın en trajik karesi! Mariupol'de bir zamanlar alışveriş paketi koydukları market sepetleriyle eşyalarını taşıdılar
        SON DAKİKA