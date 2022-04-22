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    • Dünya
    • 22.04.2022 08:27
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    • 22.04.2022 08:27
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    Japonya'da istilacı tür kaplumbağaların uçak pistlerine sızmasını önlemek için kapan kuruldu

    Japonya'da "istilacı tür" kaplumbağaların uçak pistlerine sızmasını önlemek amacıyla pist kenarlarındaki bekletme havuzlarına kapan kuruldu. İstilacı tür kaplumbağalara karşı gelecek aylarda kafes kapanların da yerleştirileceği bildirildi.

    AA
    Kaplumbağalar sızmasın diye kapan kuruldu

    Tokyo metropolündeki Narita Uluslararası Havalimanı, piste girerek uçak seferlerini olumsuz etkileyen kaplumbağalara karşı önlem arıyor.

    Havalimanı yetkilileri, önlem amacıyla bir metrekarelik yüzen kapanları pistlerin yanındaki bekletme havuzlarına yerleştirdi.

    Kapanlar, su yüzeyine çıkması ve kapanın üzerine tırmanması halinde, sürüngen hayvanın meylini bozarak bünyesindeki ağa düşecek şekilde tasarlandı.

    Bu sayede havalimanı bünyesinde 4 kilometre uzunluğundaki uçak pistlerinde gerçekleştirilen kalkış faaliyetlerinin güvenlik şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

    Bakım Departmanından Şirai Satoşi, "istilacı tür" olarak tanınan kaplumbağa cinsinin "yüzlercesinin bölgeye yayıldığını" belirterek, etkili önlem almaya çabaladıklarını söyledi.

    İstilacı tür kaplumbağalara karşı gelecek aylarda kafes kapanların da yerleştirileceği bildirildi.

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    Haberler Dünya Japonya'da istilacı tür kaplumbağaların uçak pistlerine sızmasını önlemek için kapan kuruldu
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