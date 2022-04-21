Dünyaya duyurdular: Rusya Mariupol'de kontrolü ele geçirdi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Şoygu, Ukrayna'daki operasyonun gidişatı hakkında Putin'e bilgi verdi. Şoygu, Putin'e Mariupol'un ele geçirildiğini iletti.
Şoygu Mariupol'den 142 binden fazla sivilin tahliye edildiği bilgisini Putin ile paylaştı.
Putin Mariupol'deki başarılı operasyondan dolayı Şoygu'yu tebrik etti. Putin, Mariupol'de teslim olan herkesin can güvenliğinin korunacağını söyledi.
ZELENSKİY, MARİUPOL'DAKİ UKRAYNALILARI KURTARMAK İÇİN ESİR TAKASI ÖNERMİŞTİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'de ablukada bulunan Ukraynalı sivil ve askerleri, Rus ordusunun geride bıraktığı ölü ve yaralılarla değişmeğe hazır olduklarını söyledi.
Zelenskiy, Ukrayna'yı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile ortak basın toplantısı düzenledi.