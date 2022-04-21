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    • Dünya
    • 21.04.2022 10:12
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    • 21.04.2022 10:24
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    Dünyaya duyurdular: Rusya Mariupol'de kontrolü ele geçirdi!

    Son dakika haberi! Rus Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Mariupol’un alındığını iletti. Putin, Mariupol'de teslim olan herkesin can güvenliğinin korunacağını söyledi. Zelenskiy, Mariupol'de ablukada bulunan Ukraynalı sivil ve askerleri, Rus ordusunun geride bıraktığı ölü ve yaralılarla değişmeğe hazır olduklarını söylemişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Rusya Mariupol’de kontrolü ele geçirdi!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Şoygu, Ukrayna'daki operasyonun gidişatı hakkında Putin'e bilgi verdi. Şoygu, Putin'e Mariupol'un ele geçirildiğini iletti.

    Şoygu Mariupol'den 142 binden fazla sivilin tahliye edildiği bilgisini Putin ile paylaştı.



    Putin Mariupol'deki başarılı operasyondan dolayı Şoygu'yu tebrik etti. Putin, Mariupol'de teslim olan herkesin can güvenliğinin korunacağını söyledi.



    ZELENSKİY, MARİUPOL'DAKİ UKRAYNALILARI KURTARMAK İÇİN ESİR TAKASI ÖNERMİŞTİ
    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'de ablukada bulunan Ukraynalı sivil ve askerleri, Rus ordusunun geride bıraktığı ölü ve yaralılarla değişmeğe hazır olduklarını söyledi.

    Zelenskiy, Ukrayna'yı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        Batının Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan bahseden Zelenskiy, altıncı paketin petrol ve gaz ithalatı da dahil olmak üzere tam bir enerji ambargosunu içermesini arzu ettiklerini, petrol ambargosu olmadan paketin güçlü olmayacağını kaydetti.

        Zelenskiy, Rusya'nın, "müzakere süreci kapsamında Ukrayna'ya taslak bir belge ilettik" şeklindeki açıklamasını ise "Bu konuda hiçbir şey duymadım. Bize bir şey vermediklerine eminim." ifadeleriyle yalanladı.

        Büyük kısmı Rusların kontrolüne geçen Mariupol'den de bahseden Zelenskiy, "Mariupol'da durum kötüye gidiyor. Maalesef orada olumlu bir sonuç alamıyoruz. Şehrin ablukasını henüz kaldıramadık. Bunun iki yolu var. Birincisi bize ağır silah yardımlarının sağlanmasıdır. İkincisi ise diplomatik yol. Fakat Rusya henüz bunu kabul etmiyor." dedi.

        Zelenskiy, Mariupol'de hala Ukrayna askerlerinin direniş gösterdiğini hatırlatarak hem askerlerin hem de sivillerin ablukadan çıkarılması için "Rus ordusu ölülerini ve yaralılarını bırakıp gitti. (Bunlarla) hem askerlerimizi hem de sivillerimizi değişmeye hazırız." demişti.

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        Haberler Dünya Dünyaya duyurdular: Rusya Mariupol'de kontrolü ele geçirdi!
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