Dünya Zelenskiy ve Trump’ın 3 yıl önceki videosunu konuşuyor! Gündeme bomba gibi düştü

Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaşın ardından Trump'ın Putin'e seslenmesi ve aynı konuda yine yardım istemesi de bu iddiaların gerçek olduğunun kanıtı olmuştu.

Zelenskiy'nin o dönemde Trump'ın bu isteğini geri çevirdiği ve "Burası özgür bir ülke. Kimse bizi birilerini soruşturmak için zorlayamaz" dediği biliniyor.

Eski ABD Başkanı Trump ise bu video çekildikten çok kısa bir süre sonra ilk meclis soruşturmasını geçirmiş; Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımları geciktirmek ve 2020 yılındaki seçimlere dış müdahaleler yüzünden suçlanmıştı.