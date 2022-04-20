Dünya Zelenskiy ve Trump’ın 3 yıl önceki videosunu konuşuyor! Gündeme bomba gibi düştü

Donald Trump'la yaptığı görüşmede duyduğu sözler karşısında şaşkına dönen Zelenskiy'nin adeta 'gözlerini devirerek' attığı bakışlar aslında bugün yaşananların 3 yıl önceden belli olduğu yorumlarına sebep oldu.
Paylaşılan kısa videoda yan yana koltuklarda oturan Zelenskiy ve Trump basın mensuplarının önünde sohbet ediyorlar. Donald Trump Zelenskiy'ye dönerek "Umarım Putin ile bir araya gelir ve sorunlarınızı çözersiniz" diyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre bu sözleri duyan Zelenskiy ise gözleri şaşkınlıktan büyüyerek Trump'a bakıyor ve adeta ne cevap vereceğini bilemiyor.
Zelenski'nin vücut dilinden bu öneriden ne kadar rahatsız olduğu açıkça görülüyor.
25 Eylül 2019 tarihli videonun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında çekildiği açıklandı. Bu görüşme o günlerde bir başka sebepten çok konuşulmuştu. O günlerde ABD Başkanı olan Donald Trump'ın Ukrayna liderinden Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili soruşturma başlatmasını istediği iddia edilmişti.
Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaşın ardından Trump'ın Putin'e seslenmesi ve aynı konuda yine yardım istemesi de bu iddiaların gerçek olduğunun kanıtı olmuştu.
Zelenskiy'nin o dönemde Trump'ın bu isteğini geri çevirdiği ve "Burası özgür bir ülke. Kimse bizi birilerini soruşturmak için zorlayamaz" dediği biliniyor.
Eski ABD Başkanı Trump ise bu video çekildikten çok kısa bir süre sonra ilk meclis soruşturmasını geçirmiş; Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımları geciktirmek ve 2020 yılındaki seçimlere dış müdahaleler yüzünden suçlanmıştı.