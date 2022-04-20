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    • Dünya
    • 20.04.2022 11:06
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    • 20.04.2022 11:12
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    Dünya Zelenskiy ve Trump’ın 3 yıl önceki videosunu konuşuyor! Gündeme bomba gibi düştü

    2019 yılında gerçekleşen bir Donald Trump – Vlodomir Zelenskiy görüşmesinde kaydedilen bir video sosyal medya sitesi Twitter’da yeniden paylaşılınca bir anda gündem oldu. 3 yıllık bu videoda söylenen sözler ve özellikle de Ukrayna lideri Zelenskiy’nin görüntüsü aslında bugün yaşanan savaşla ilgili çok şey anlatıyor.

    Dünya 3 yıl önceki bu videoyu konuşuyor!

    Donald Trump'la yaptığı görüşmede duyduğu sözler karşısında şaşkına dönen Zelenskiy'nin adeta 'gözlerini devirerek' attığı bakışlar aslında bugün yaşananların 3 yıl önceden belli olduğu yorumlarına sebep oldu.

    Paylaşılan kısa videoda yan yana koltuklarda oturan Zelenskiy ve Trump basın mensuplarının önünde sohbet ediyorlar. Donald Trump Zelenskiy'ye dönerek "Umarım Putin ile bir araya gelir ve sorunlarınızı çözersiniz" diyor.

    Hürriyet'te yer alan habere göre bu sözleri duyan Zelenskiy ise gözleri şaşkınlıktan büyüyerek Trump'a bakıyor ve adeta ne cevap vereceğini bilemiyor.

    Zelenski'nin vücut dilinden bu öneriden ne kadar rahatsız olduğu açıkça görülüyor.

    25 Eylül 2019 tarihli videonun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında çekildiği açıklandı. Bu görüşme o günlerde bir başka sebepten çok konuşulmuştu. O günlerde ABD Başkanı olan Donald Trump'ın Ukrayna liderinden Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili soruşturma başlatmasını istediği iddia edilmişti.

    Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaşın ardından Trump'ın Putin'e seslenmesi ve aynı konuda yine yardım istemesi de bu iddiaların gerçek olduğunun kanıtı olmuştu.

    Zelenskiy'nin o dönemde Trump'ın bu isteğini geri çevirdiği ve "Burası özgür bir ülke. Kimse bizi birilerini soruşturmak için zorlayamaz" dediği biliniyor.

    Eski ABD Başkanı Trump ise bu video çekildikten çok kısa bir süre sonra ilk meclis soruşturmasını geçirmiş; Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımları geciktirmek ve 2020 yılındaki seçimlere dış müdahaleler yüzünden suçlanmıştı.

        Sosyal medyayı sallayan video ilk olarak gazeteci Aaron Rupar tarafından paylaşılmıştı. 2019 tarihli bu video devam eden savaş sırasında Bostonlu bir tarih profesörü olan akademisyen Heather Cox Richardson tarafından retweet edildi ve sonrasında da paylaşım rekorları kırmaya başladı.

        Video tam 2 milyon 400 bin kişi tarafından izlendi ve sayısız kere dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından paylaşıldı. Videonun gündeme gelişiyle birlikte başta ABD medyası olmak üzere birçok haber sitesi de konuyu bir kez daha gündeme taşıdı.

        Videonun çekildiği tarihte Rus birlikleri, 2014 savaşının ardından Donbass bölgesinde küçük çaplı askeri operasyonlar düzenlemeye devam ediyordu.

        Trump videoda "Umarım Putin ile bir araya gelir ve sorunlarınızı çözersiniz" sözlerine "Bu muazzam bir başarı olur. Ve ben sizin bunu yapmaya çabaladığınızı biliyorum" diyerek devam ediyor.

        Zelenskiy ise gündem olan bakışlarının ardından Trump'ın bu önerisini cevapsız bırakıyor.

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        Haberler Dünya Dünya Zelenskiy ve Trump’ın 3 yıl önceki videosunu konuşuyor! Gündeme bomba gibi düştü
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