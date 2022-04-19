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    Ukrayna-Rusya savaşı 54’üncü gününe girdi! Tansiyon bir kez daha yükseldi

    Rusya liman kenti Mariupol’ü kuşattı. Müthiş bir direnişle karşılaştı. 400 Ukrayna askerine ‘teslim ol’ çağrısı yaptı. Aldığı cevap şok etkisi yarattı: Son ana kadar savaşacağız!

    Mariupol direnişi

    Dünya, 21. Yüzyıl'da savaş kabusunu yaşadı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal 54'üncü günü geride bıraktı.. Ukrayna'nın kritik kentleri dün güne saldırılarla başladı. Rus ordusu Lviv, Harkiv'e bomba yağdırdı. Lviv'de 6, Harkiv'de ise 5 kişinin öldüğü açıklandı. Liman kenti Mariupol'de ise muhteşem bir direniş öyküsü yazıldı. Rusya ile 400 Ukraynalı asker arasında demir-çelik fabrikasında başlayan ve günlerce süren çatışma bir türlü sonlanmadı! Rusya, Ukraynalı askerlere teslim olmaları için 7 saat süre tanıdı. Ancak 400 kişilik grup, teklifi reddederek teslim olmadı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba "Mariupol müzakerelerde "kırmızı çizgi" olacak" ifadesini kullandı.



    Rusya, Harkiv'e bomba yağdırdı. 5 kişinin öldüğü açıklandı. Ukraynalı bir kadın, saldırıda can veren babasının başında döktüğü gözyaşları, yürek yaktı.



    TANKLARI İMHA EDİLDİ
    Rus ordusu, savaşta ağır kayıplar verdi. Terk ettiği bölgelerdeki tankları Ukrayna halkı tarafından kullanılamaz hale getirildi.



        VİRA'DAN GÜZEL HABER
        UkraynaSasha Makoviy, kızı Vira ile savaştan kaçtı. Küçük yavrusunun sırtına kaybolma ihtimaline karşı doğum tarihi, adı ve iletişim bilgilerini yazdı. O kare, tüm dünyanın hafızasına kazındı. Fransa'ya sığınan Makoyiv, "Vira'yı kaybetmekten çok korktum. Beni ve ismini unutmaması için sırtına o bilgileri yazdım" ifadesini kullandı.

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        Haberler Dünya Ukrayna-Rusya savaşı 54’üncü gününe girdi! Tansiyon bir kez daha yükseldi
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