Ukrayna-Rusya savaşı 54’üncü gününe girdi! Tansiyon bir kez daha yükseldi

Dünya, 21. Yüzyıl'da savaş kabusunu yaşadı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal 54'üncü günü geride bıraktı.. Ukrayna'nın kritik kentleri dün güne saldırılarla başladı. Rus ordusu Lviv, Harkiv'e bomba yağdırdı. Lviv'de 6, Harkiv'de ise 5 kişinin öldüğü açıklandı. Liman kenti Mariupol'de ise muhteşem bir direniş öyküsü yazıldı. Rusya ile 400 Ukraynalı asker arasında demir-çelik fabrikasında başlayan ve günlerce süren çatışma bir türlü sonlanmadı! Rusya, Ukraynalı askerlere teslim olmaları için 7 saat süre tanıdı. Ancak 400 kişilik grup, teklifi reddederek teslim olmadı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba "Mariupol müzakerelerde "kırmızı çizgi" olacak" ifadesini kullandı.