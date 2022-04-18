Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.04.2022 12:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.04.2022 12:27
    ABONE OL

    Son dakika: Ukrayna'dan flaş AB üyeliği açıklaması

    Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva, Avrupa Birliği üyelik anketini hazırladıklarını belirterek, “Top şu anda Avrupa Komisyonu’nda” dedi.

    Ukrayna’dan flaş AB üyeliği açıklaması

    Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 8 Nisan'da yaptığı Ukrayna ziyaretinde, AB üyeliği ile ilgili anketi getirdiğini belirten Zhovkva, "Ukrayna tarafında Ursula Hanım'ın getirdiği belgenin doldurulduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla top Avrupa Komisyonu'nda. Ukrayna'nın Kopenhag üyelik kriterlerini karşılayıp karşılamadığı konusunda uygun bir tavsiye hazırlayacaktır. Böyle bir tavsiye olmadan kimse bizi AB'ye alamaz" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ünlü yapımcıyı şaşırtan gerçek!
    Haberler Dünya Son dakika: Ukrayna'dan flaş AB üyeliği açıklaması
        SON DAKİKA