Rusya-Ukrayna savaşında Ukraynalı kadınlara ahlaksız teklif! Mağdurlara mesaj yağdırdılar

Ukrayna topraklarında savaş devam ederken, Ukrayna sınırları içinde başlayıp tüm Avrupa'ya yayılan ve savaş sebebiyle arka planda kalan mülteci dramı da giderek büyüyor. Ülkelerinden ayrılarak savaştan uzak bir hayat sürmeye çalışan yüz binlerce kadın, en az savaş kadar tehlikeli ve korkunç durumlarla karşı karşıya kalıyor. BM Mülteci ajansı ise ülkeleri taciz ve istismar konularında önlem almak için uyarıyor. Geçtiğimiz ay İngiltere'de başlatılan 'Homes for Ukraine' (Ukrayna İçin Evler) projesiyle hükümet Ukrayna'dan gelecek olan mültecilere evini açanlar için 350 sterlin destek vereceğini açıklamıştı. Geride kalan 1 ayda yaklaşık 200 bin İngiltere vatandaşı programa dahil olarak evini Ukrayna'dan gelecek mültecilere açmış olsa da, bu program üzerinden ülkeye giren Ukraynalı sayısı 3 bin 200'de kaldı.
Milliyet'in haberine göre: Evlerinde Ukraynalı mültecilere yer vermek isteyen birçok kişi, online olarak sisteme kayıt olabiliyor. Bunun yanı sıra Facebook gibi sosyal medya platformları da ev sahipleri ve mültecilerin anlaşma yollarından birisi olarak dikkat çekiyor. Birçok Ukraynalı kadının sosyal medya platformları üzerinden kalacak yer aramaya çalışırken tacize uğradığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı da, İngiltere'yi bu konuda uyardı ve mültecilerin taciz ve istismar edilmesinin engellenmesini istedi.
İngiltere'ye sığınmaya çalışan Ukraynalıların büyük bir bölümü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Savaşın başında Ukrayna'da ilan edilen sıkı yönetimle birlikte 18-60 yaş arasındaki tüm erkeklerin ülkeden çıkması yasaklanmış ve direnişe katılmaları istenmişti. Ailesi ile ülkeden ayrılamayan birçok kadının hayatını düzene sokmaya çalışırken taciz ve istismara maruz kaldığı ifade ediliyor.