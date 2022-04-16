Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri! Bomba atmasınlar diye “çocuklar var” yazdılar

Savaşın ağır izlerini taşıyan kentte bir aile, Rusya'nın saldırılarına karşı evinin bahçesine mermer kullanarak "çocuklar var" yazdı.
Ailenin savaşa karşı çaresizliğini gösteren yazı dron ile görüntülendi.
Savaşın ağır izlerini taşıyan kentte bir aile, Rusya'nın saldırılarına karşı evinin bahçesine mermer kullanarak "çocuklar var" yazdı.
Ailenin savaşa karşı çaresizliğini gösteren yazı dron ile görüntülendi.
Büyük bir sitenin içerisinde yer alan evin çevresindeki birçok yapının hasar aldığı görülürken, yazının bulunduğu evde hasar bulunmaması dikkat çekti.