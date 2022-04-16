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    • Dünya
    • 16.04.2022 11:34
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    • 16.04.2022 11:55
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    Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri! Bomba atmasınlar diye “çocuklar var” yazdılar

    Rusya-Ukrayna savaşında bombalar arasında devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın vurduğu Rus Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskva'nın battığını duyurmuştu. Savaş şehir içinde devam ederken Gostomel’de bir aile, Rusya’nın hava saldırılarından korunmak için evlerinin bahçesine “çocuklar var” yazdı.

    Bomba atmasınlar diye “çocuklar var” yazdılar

    Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan ve Rusya'nın saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Gostomel'de birçok ev kullanılamaz hale geldi.

    Savaşın ağır izlerini taşıyan kentte bir aile, Rusya'nın saldırılarına karşı evinin bahçesine mermer kullanarak "çocuklar var" yazdı.

    Ailenin savaşa karşı çaresizliğini gösteren yazı dron ile görüntülendi.

        Büyük bir sitenin içerisinde yer alan evin çevresindeki birçok yapının hasar aldığı görülürken, yazının bulunduğu evde hasar bulunmaması dikkat çekti.
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        Haberler Dünya Rusya-Ukrayna savaşında dehşet görüntüleri! Bomba atmasınlar diye “çocuklar var” yazdılar
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