Almanya’da Türk çocuğu Emirhan Altınbaş'a polis şiddeti!

Polisin geleceğini biliyordum, geldiler ama beni hiç konuşturmadılar, iki polis üzerime oturdu ve hiçbir şey yapamadım. Kendimi polislerden kurtarmaya çalıştım ama başaramadım. Zorla polis aracına bindirdiler ve karakola götürdüler beni. Polis arabasında beni aşağıladılar, hakaret ettiler. Bu arada arkadaşlarımı almadılar, sadece beni aldılar. Karakolda da bana hiçbir şey açıklama yapmadılar" dedi.