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    110 yıl sonra benzer olay! Ukrayna'nın Rus Donanması’nın amiral gemisi Moskva’yı batırması Titanik'i hatırlattı

    Ukrayna, Rus Donanması’nın amiral gemisi Moskva’ya füze attı. Olay 110 yıl öncesini hatırlattı! Çünkü ‘Titanik gibi ama o hiç batmayacak’ denilen gemi, Titanik’le aynı günde aynı sonu yaşadı.

    İlginç te’sea’düf!

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 51'inci günü geride bıraktı. Çatışmalar devam ederken çarşamba günü dünyayı şoke eden bir saldırı yaşandı! Ukrayna, Rusların Yılan Adası'nı kuşatan amiral gemilerinden Moskva'yı hedef aldı. Neptün füzeleriyle gerçekleşen saldırıda 510 mürettebattan 452'si kurtulamadı. Gemi, perşembe günü battı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Titanik'e benzettiği gemide 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip gemisavar füze, S-300 hava savunma sistemi olduğu ortaya çıktı. Geminin batışıyla ilgili ilginç bir kehanet ortaya atıldı! Çünkü Moskva, hikayesiyle herkesi etkileyen ve çok benzetilen Titanik gemisiyle aynı tarihte aynı sonu yaşadı. İngiltere'den New York'a giden Titanik, 14 Nisan'da bir buzdağına çarptıktan saatler sonra Kuzey Atlantik Okyanusu'nun dibine çakıldı! 110 yıl sonra da Rusya'nın amiral gemisi Moskva, aynı tarihe battı. Bu durum, "14 Nisan laneti' olarak yorumlandı.



    NASIL VURULDU?
    S-300 hava savunma sistemlerinin bulunduğu gemi üzerinde TB2 SİHA'lar keşif uçuşu yapıldı. Ardından Moskva tarafından görüntülenmeyen Neptün füzeleri kıyı şeridinden fırlatıldı. Gemi, büyük patlamadan saatler sonra battı.



    Titanik, 110 yıl önce tıpkı Moskva gibi 14 Nisan'da battı...
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        Haberler Dünya 110 yıl sonra benzer olay! Ukrayna'nın Rus Donanması’nın amiral gemisi Moskva’yı batırması Titanik'i hatırlattı
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