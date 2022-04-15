ABD Başkanı Joe Biden'a anket şoku: Onay oranı yüzde 38'e düştü! Ekonomi iyi diyenler yüzde 17...

ABD merkezli CNBC tarafından yapılan bir anketin sonuçlarına göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın onay oranı en düşük seviyesini gördü.

Aynı ankete göre dört ay önce Biden'ın onay oranı yüzde 46 sevisiyesinde, onaylanmama oranı ise yüzde 48'deydi.

Ekonomiyi idare etme konusunda Biden, aralık ayında sırasıyla yüzde 37 olan onay oranı ise yüzde 35'e düştü. Onaylamayanların oranı ise yüzde 56'dan yüzde 60'a yükseldi.