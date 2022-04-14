Yunanistan bu cinayeti konuşuyor! 9 yaşındaki kızını zehirledi ölümünü izleyerek poz verdi! Cani anne hakim karşısında

Yunanistan, son üç yılda üç kızı ölen anneyi konuşuyor... Roula Pispirigou isimli anne üçüncü kızının ölümü sonrası şüpheleri üzerine çekmiş, yapılan soruşturma kapsamında 9 yaşındaki çocuğun bedeninde ölümcül dozda ketamin tespit edilmişti.

Kızını öldürdüğü iddiası ile yargılanan Pispirigou ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Pispirigou kızını öldürmeden önce poz vermiş.

Söz konusu kare aylar sonra ortaya çıkarken cani annenin diğer iki kızını öldürüp öldürmediği için de soruşturma başlatıldı.