Japonya’da iki mango 58 bin 300 liraya satıldı

Özel üretim meyvelere ödenen yüksek fiyatlarla sık sık gündeme gelen Japonya'da, Miyazaki eyaletinde üretilen üst kalite mangolar sezonun ilk açık artırmasında alıcıların beğenisine sunuldu. "Taiyo no Tamago" (Güneş yumurtası) markası altında yetiştirilen ve genel üretimin yalnızca yüzde 15'ine tekabül eden özel meyveleri almak isteyen meraklılar kıyasıya yarıştı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından iki mango 500 bin yenlik (yaklaşık 58 bin 300 lira) rekor fiyata alıcı buldu.