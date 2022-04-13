Rusya 400 bin nüfuslu Mariupol şehrinde sivillere zehirli gaz boşalttı

Rusya, 400 bin nüfuslu Mariupol şehrini yaktı yıktı. İnsanlar göçe zorlandı. Tam 280 bin kişi şehirden ayrıldı. Bunlardan 100 bine yakın kişinin Sibirya'ya kamplara götürüldüğü aktarıldı. Şehirde sivil ölümlerin 20 bine yaklaştığı açıklandı. Moskova, şehri tamamen ele geçirmek için savaş kurallarının da dışına çıktı. İddiaya göre önceki gün akşam şehre Rus İHA'larıyla kimyasal bomba atıldı. Kökeni belli olmayan zehirli maddenin ölümcül etkileri olduğu vurgulandı. Söz konusu kimyasal maddenin temas ettiği kişilerde, solunum yetmezliği ve vestibulo-ataktik sendrom gibi etkileri olduğu ortaya çıtı. ABD ve İngiltere, kimyasal silah kullandığına yönelik haberleri soruşturduklarını açıkladı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, kimyasal silah kullandığının teyit edilmediğini, gelişmelerin izlendiğini hatırlattı.