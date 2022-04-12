Rusya Donbas bölgesine on binlerce asker yollarken 13 kilometrelik konvoy da yola çıktı!

Rusya, Ukrayna'da asker sivil ayırt etmeden saldırılarını yoğunlaştırdı. Buça'da yüzlerce insanı kurşunladı. Dün de bodrumlardan ve enkazlardan 65 kişinin daha cesedi toplandı. Kiev'den çekilen Rus ordusu, şimdi de Donbas bölgesine odaklandı. Ukrayna'nın doğusuna hareket eden 13 kilometrelik Rus askeri konvoyu, uydu görüntülerine takıldı. Konvoyda, tanklar, zırhlılar ve füzelerin olduğu anlaşıldı. Ukraynalı ve Batılı yetkililer, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusunda saldırılarını yoğunlaştırabileceğini açıkladı. Bu yüzden tahliyelerin hızlandırılması çağrısı yapıldı. Özellikle Donbas bölgesinde kapsamlı bir tahliye için koridorlar açıldı. On binlerce insan, güvenli bölgelere kaçmaya başladı.