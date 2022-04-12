Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Rusya Donbas bölgesine on binlerce asker yollarken 13 kilometrelik konvoy da yola çıktı!

    Rusya-Ukrayna savaşında gerilim devam ediyor. Rusya, tüm birliklerini Doğu Ukrayna’ya kaydırdı. Donbas bölgesine on binlerce asker yolladı. 13 kilometrelik konvoy da yola çıktı.

    ’Kan’voy!

    Rusya, Ukrayna'da asker sivil ayırt etmeden saldırılarını yoğunlaştırdı. Buça'da yüzlerce insanı kurşunladı. Dün de bodrumlardan ve enkazlardan 65 kişinin daha cesedi toplandı. Kiev'den çekilen Rus ordusu, şimdi de Donbas bölgesine odaklandı. Ukrayna'nın doğusuna hareket eden 13 kilometrelik Rus askeri konvoyu, uydu görüntülerine takıldı. Konvoyda, tanklar, zırhlılar ve füzelerin olduğu anlaşıldı. Ukraynalı ve Batılı yetkililer, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusunda saldırılarını yoğunlaştırabileceğini açıkladı. Bu yüzden tahliyelerin hızlandırılması çağrısı yapıldı. Özellikle Donbas bölgesinde kapsamlı bir tahliye için koridorlar açıldı. On binlerce insan, güvenli bölgelere kaçmaya başladı.



    G'ÜÇ' GÖSTERİSİ!
    Putin'in Ukrayna'daki Rus birliklerinin başına atadığı insan kasabı Aleksandr Dvornikov'un, Suriye'de uyguladığı "Üç koldan saldırı" taktiğine başvurduğu öğrenildi. Dvornikov'un Ukrayna'da Rubizhne, Popasna ve Marinka'dan saldırıları başlattığı bildirildi. Ancak gözlemciler, Dvornikov'un Ukrayna'da başarılı olamayacağını söyledi.



    Donbas bölgesinde gıda sıkıntısı çeken vatandaşlar, ekmek ve su kuyruklarında buluştu. Doğu Ukrayna'da on binlerce vatandaş, ölüm korkusu yaşamaya başladı. Bölgenin Ukraynalı'lardan arındırılması çok sayıda tahliye koridorları açıldı.



        NATO'YA GÖZ KIRPTI!
        Finlandiya, Rusya'nın uyarılarına rağmen NATO'ya girmek istediklerini açıkladı. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliğini yeniden gözden geçirme zamanının geldiğini anlattı. Haziran'da imzaların atılabileceği hatırlatıldı. İsveç'in de üyeliğe olumlu baktığı aktarıldı.



        KADİROV'UN RÜYASI!
        Putin'in Korgeneral rütbesi ile ödüllendirdiği Çeçen lider Ramazan Kadirov, Ukrayna rüyasını anlattı: "Rusya, hedeflerinden geri adım atmadı. Kiev ve tüm Ukrayna'yı ele geçireceğiz..." ifadesini kullandı. Avrupa'dan büyük tepki aldı.

        PUTİN ZİRVE İÇİN ERDOĞAN'I ARAYACAK
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Putin ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Nehammer, Putin'in İstanbul'da başlayan barış görüşmelerine hala güvendiğini ve sürdürülmesinden yana olduğunu, bu hususta Başkan Erdoğan ile görüşeceğini söylediğini ifade etti

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Bozdağ’dan A Haber’de önemli açıklamalar
        Haberler Dünya Rusya Donbas bölgesine on binlerce asker yollarken 13 kilometrelik konvoy da yola çıktı!
            SON DAKİKA