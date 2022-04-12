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    • Dünya
    • 13.04.2022 00:54
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    • 13.04.2022 00:58
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    Kerkük'te DEAŞ operasyonu! Eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

    Irak Federal Polis güçlerinin Kerkük kentinin güneyinde başlattığı operasyonda terör örgütü DEAŞ'a mensup 3 militanın ele geçirildiği belirtildi. Teröristlerin eylem hazırlığında olduğuına dikkat çekildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Kerkük’te DEAŞ operasyonu! 3 terörist paketlendi

    Kerkük Operasyonlar Komutanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, bir ihbarın değerlendirilmesi üzerine kentin güneyindeki Havice ilçesi ve Rıyad nahiyesinde birer adrese eş zamanlı baskın düzenlendiği kaydedildi.

    Açıklamada, baskın sonucu Havice ilçesinin Askeri semtinde 1, Rıyad nahiyesindeki baskında 2 teröristin yakalandığı aktarıldı.



    EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR
    Teröristlerin, sorguda ramazanda eylem hazırlığında olduklarını itiraf ettikleri belirtilen açıklamada, resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildikleri ifade edildi.

    DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.



    Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

    Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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