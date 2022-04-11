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    Rusya, Ukrayna’da taktik değiştirerek Donbas’ın tamamını ele geçirmek istedi!

    Suriye kasabı olarak bilinen Rus General Aleksandr Dvornikov, Donbas bölgesini ele geçirmek için akıl almaz yöntemlere başvurmaya başladı. İşte tüm detaylar...

    Don’bas’ git!

    Rusya, geçen hafta Buça'da katliam yaptı. Tam 410 kişi kurşunlandı. Şimdi de asıl hedefine yoğunlaştı. İddiaya göre Rus Lider Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşan 8 generali görevden aldı. Yeni atadığı komutanları, Suriye kasabı olarak bilinen Aleksandr Dvornikov'a bağladı. Beşar Esad'ın iç savaşta düşmanlarını ezmesine yardım eden ve kimyasal silah kullanıp hava saldırıları emirlerini veren Dvornikov, Donbas bölgesinde sivillere acımadı. İki gün önce katliam yaptı. Saldırıda 5'i çocuk 52 kişi öldürülürken, 100'ün üzerinde insan da yaralandı. Bölgeyi Ukraynalılar'dan temizleyip Rus yanlısı ayrılıkçıların elinde kalmasını sağlamak için sivillere acımadı. Askeri birliklerini bölgeye yığdı. Hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Kharkiv'den güneydeki Kherson'a kadar doğu Ukrayna'daki bölgede kontrolü sağladı.



    Donbas bölgesinde yaşayan Ukraynalılar, sivillere yapılan saldırılar sonrası güvenli limanlar aradı. Bölgeden kaçmaya başladı. 100 bin, 200 bin nüfuslu şehirler boşaldı.



    Suriye kasabı Aleksandr Dvornikov



        İNGİLİZ ANAHTARI
        İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'e gitti. Ukrayna lideri Zelenski ile sokaklarda gezdi. Rusya'nın Karadeniz'den hedef aldığı Odessa ve Mariupol'ü korumak için 80 milden fazla bir mesafeden savaş gemilerini patlatabilecek deniz kayması sağlayan Harpoon füzeleri göndereceğini söyledi. Füzelerle birlikte 120 zırhlı araç da vereceğini bildirdi.



        GÜVEN TİMİ!
        İngiliz gazilerden oluşan 10 kişilik tim, Polonya sınırında Ukraynalı kadınları tuzağa düşüren seks çetelerini takibe aldı. Önceki gün 20 yaşındaki bir kızı, 145 bin sterline satmak için pazarlık yapan ahlaksızları yakaladı.



        UkraynaMargaerita Plotnick, BM gönüllüsü gibi kendine yanaşan ahlaksızın, kendisini ABD'ye götürmeyi teklif ettiğini söyledi.

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