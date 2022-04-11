Rusya, Ukrayna’da taktik değiştirerek Donbas’ın tamamını ele geçirmek istedi!

Rusya, geçen hafta Buça'da katliam yaptı. Tam 410 kişi kurşunlandı. Şimdi de asıl hedefine yoğunlaştı. İddiaya göre Rus Lider Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşan 8 generali görevden aldı. Yeni atadığı komutanları, Suriye kasabı olarak bilinen Aleksandr Dvornikov'a bağladı. Beşar Esad'ın iç savaşta düşmanlarını ezmesine yardım eden ve kimyasal silah kullanıp hava saldırıları emirlerini veren Dvornikov, Donbas bölgesinde sivillere acımadı. İki gün önce katliam yaptı. Saldırıda 5'i çocuk 52 kişi öldürülürken, 100'ün üzerinde insan da yaralandı. Bölgeyi Ukraynalılar'dan temizleyip Rus yanlısı ayrılıkçıların elinde kalmasını sağlamak için sivillere acımadı. Askeri birliklerini bölgeye yığdı. Hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Kharkiv'den güneydeki Kherson'a kadar doğu Ukrayna'daki bölgede kontrolü sağladı.